Новый сельский детский сад открыли в Краснодарском крае

23 декабря в селе Михайловский Перевал под Геленджиком открыли новое здание детского сада «Красная шапочка». На строительство учреждения было выделено 80 млн рублей из консолидированного бюджета. Рассчитан детский сад на 95 мест.

В трехэтажном здании кроме полностью оборудованных всем необходимым детских групп, есть музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, прачечная и медицинский кабинет.

Благоустроена и территория детского сада: для каждой группы есть отдельная прогулочная площадка, на которой размещены игровое оборудование и теневые навесы.

Очередь в детский сад в селе Михайловский Перевал полностью ликвидирована. С открытием «Красной шапочки» все нуждающиеся в дошкольном образовании дети в возрасте от 1,5 лет будут обеспечены местами.