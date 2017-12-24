Минобороны РФ продемонстрировало новый робот для сухопутных войск РФ

На оперативно-специальном сборе с должностными лицами главного командования Сухопутных войск РФ в Подмосковье продемонстрировали боевого робота «Кунгас», сообщили в Минобороны РФ. «На полигоне в Алабино генералы и офицеры ознакомились с современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники. Участникам сбора был также продемонстрирован многофункциональный робототехнический комплекс для решения задач обеспечения боевых действий сухопутных войск «Кунгас», — говорится в среду на сайте Минобороны РФ. Концерн «Тракторные заводы» несколько лет назад сообщал, что входящее в него ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» вело разработки самоходного многоцелевого робота обеспечения боевых действий «Кунгас» на базе боевой машины десанта БМД-4М. На сайте Минобороны в свою очередь говорилось, что в среду в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного военного округа (Ковров) пройдут испытания в зимних условиях еще одного боевого робота, разработанного для Сухопутных войск России — «Нерехты». Военные сообщили, что цель испытаний — определить «место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя».