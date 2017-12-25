Новые корпуса школ открылись в Якутии и Пензенской области

1. В Якутии открылась новая школа-сад

В с. Болтогинское Чурапчинского района Якутии 22 декабря 2017 года Болтогинская средняя школа имени Н. Д. Субурусского справила новоселье в новом двухэтажном каменном здании.

Отныне в одну смену будут заниматься 90 учащихся. Преподавательский состав школы составляет 22 учителя. Кроме того, здесь одновременно будут воспитываться 25 ребятишек детсадовского возраста. Это уже не первое в районе практичное для небольшого села совмещённое учебно-воспитательное заведение. Годом ранее подобная школа-сад была открыта в с. Мырыла.

Школа свою официальную историю ведет, начиная с 1931 года. Чуть позже школа переехала в местность Арыылаах, где базировалась вплоть до 1952 года.





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2. В Пензенской области открылся новый корпус школы

Четырехэтажное здание на 375 мест распахнуло двери для школьников г. Кузнецка Пензенской области 20 декабря.

Новый второй корпус школа № 5 Кузнецка — предмет радости учителей и школьников. Новые светлые кабинеты, огромный спортзал, уютная столовая со всем необходимым оборудованием, спортинвентарь — все это теперь в полном распоряжении учащихся.

Теперь в школе есть большой спортивный зал, музыкальный класс с различными музыкальными инструментами, у военно-патриотического объединения собственный кабинет и электронный тир, а в предметных классах — современные наглядные пособия.

В открывшемся корпусе расположится младшая школа, а в старом, где пока идет капитальный ремонт, останутся страшеклассники и среднее звено. Это позволит навсегда избавиться от занятий в две смены.

Строительство школы было начато в сентябре 2016 года. До этого в наиболее молодом Западном микрорайоне города работала только одна школа, построенная в 1982 году, способная принять всего 350 учеников. Стоимость строительства составила около 200 млн. рублей.

http://sakhapress.ru/archives/231183