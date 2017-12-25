Калининградские сельхозпроизводители на 40% увеличили поставки племенного скота в регионы России

С начала 2017 года из Калининградской области на молочные фермы Московской и Рязанской областей, в Республику Башкортостан поставлено более 1 300 голов нетелей голштинской породы. Животные выращены в племенных репродукторах группы компаний «Залесское молоко»: «Новое Высоковское», «Малиновка» и «Залесье-Агро».

Эти фермы — одни из лидеров молочной отрасли Калининградской области. Среднегодовой удой на данных предприятиях составляет: 9 424 килограмма — на ООО «Залесье-Агро», 9 246 килограммов — ООО «Новое Высоковское» и 9 147 килограммов — ООО «Малиновка». Для сравнения: средний по России надой от коровы в сельхозорганизациях в 2016 году составил 5 449 килограммов.

Благодаря высокой продуктивности в 2016 году Калининградская область впервые за постсоветский период начала поставки племенного скота в другие регионы страны. В прошлом году ГК «Залесское молоко» отправила в Калужскую, Рязанскую, Московскую области и Республику Башкортостан 933 нетели голштинской породы. Хозяйства, которые приобрели скот в Калининградской области, уже получают более высокий средний надой от коровы, чем в целом по стране, — от 8 500 до 9 300 килограммов в год (за первую лактацию). Это результат эффективной племенной работы, выстроенной в Калининградской области.