В Крыму открылась новая ферма по разведению КРС

© news-cr.ru

18 июня 2025 года на базе предприятия ООО «Крым агро цех» в Красногвардейском районе на севере Крыма состоялось открытие новой фермы. Предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота.

Статус племенного репродуктора ООО «Крым агро цех» официально зарегистрировано как племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота голштинской породы в декабре 2020 года. За этот период предприятие добилось значительных успехов в увеличении численности поголовья и повышении качества продукции.

На 1 июня отрасль животноводства Крыма демонстрирует положительную динамику.

Общее количество крупного рогатого скота увеличилось на 7,1%, достигнув показателя 90 тысяч голов. Среди них численность дойных коров осталась стабильной — около 40,2 тысячи голов, что свидетельствует о сохранении высоких объёмов производства молока высокого качества.

© news-cr.ru

© news-cr.ru

© news-cr.ru

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