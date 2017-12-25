Фрегат «Адмирал Макаров» передан ВМФ России

Третий сторожевой корабль (СКР) проекта 11356 «Адмирал Макаров», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), передан заказчику — Министерству обороны России.

25 декабря на ПСЗ «Янтарь» подписан приёмопередаточный акт на СКР «Адмирал Макаров». Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приёмки Минобороны РФ капитан 1 ранга Алексей Потешкин.