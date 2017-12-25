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Армия и Флот

Фрегат «Адмирал Макаров» передан ВМФ России

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Третий сторожевой корабль (СКР) проекта 11356 «Адмирал Макаров», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), передан заказчику — Министерству обороны России.

25 декабря на ПСЗ «Янтарь» подписан приёмопередаточный акт на СКР «Адмирал Макаров». Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приёмки Минобороны РФ капитан 1 ранга Алексей Потешкин.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4841607

Адмирал Макаров, 11356, фрегат, Черноморский флот
  • Нет аватара kostya251189
    25.12.1716:20:33

    Краснознаменный Черноморский флот получает новый боевой ударный фрегат! 27-го декабря подъем флага и переход к месту ППБ!

    #990670
  • obormot obormot
    25.12.1716:35:43

    Давно пора! А то Григорович с Эссеном работают на износ. РКР Москва уже ушатали постоянные БД у берегов Сирии. Да ещё и МРК на ЧФ не осталось. В общем Макаров нужен как воздух и желательно бы побыстрее допилить ГЭУ для законсервированных фрегатов.

    #990677
    • A_SEVER A_SEVER
      25.12.1716:50:26

      РКР Москва уже ушатали постоянные БД у берегов Сирии.
      Справедливости ради ГРКР «Москва» много куда ходил — и на Дальний Восток, и на Кубу.
      Да ещё и МРК на ЧФ не осталось.

      А «Мираж», «Штиль», «Бора» и «Самум» уже перестали быть МРК?    

      Или МРК у нас теперь считаются только носители «Калибров»?

      #990683
      • obormot obormot
        25.12.1717:10:42

        Согласен. Погорячился. К хорошему быстро привыкаешь. Уж больно мне понравились маленькие, но зубастые НОВЫЕ МРК проектов Буян-М и Каракурт своими возможностями на уровне фрегатов НАТО. Старичков конечно тоже грех забывать.

        #990690
        • A_SEVER A_SEVER
          25.12.1717:20:55

          Уж больно мне понравились маленькие, но зубастые НОВЫЕ МРК
          Уже скоро ВМФ их будет получать как сейчас получает «Грачат» — по несколько штук в год!

          #990695
      • Katamaran Katamaran
        25.12.1717:15:27

        И контейнеров

        #990693
        • A_SEVER A_SEVER
          25.12.1717:23:48

          И контейнеров
          Носители контейнеров называются контейнеровозы!    

          #990697
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    25.12.1716:36:57

    Война закончилась…

    #990678
    • obormot obormot
      25.12.1716:38:19

      Вот как раз, чтобы вновь не началась…

      #990679
    • Human RS Human RS
      25.12.1716:43:17

      По Ан-Нусре и прочим группировкам террористов еще наверняка Калибрами постреляют.

      #990680
    • Katamaran Katamaran
      25.12.1717:17:23

      Si vis pacem, para bellum

      #990694
  • Нет аватара Ильюшин 62
    25.12.1717:12:37

    Слава Российскому флоту!

    #990691
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