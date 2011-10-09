Итоги 2017 года: спуск на воду новых кораблей





© Фото автора (A_SEVER)

Предлагаю Вашему вниманию отчёт, посвящённый кораблям, катерам и вспомогательным судам для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, спущенным на воду в 2017 году.

1. 2. Малые ракетные корабли «Ураган» и «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт».

Спущены на воду на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

«Ураган» (заводской № 251) — 29.07.2017

«Тайфун» (заводской № 252) — 24.11.2017

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ





© Фото автора (A_SEVER)

3. Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 «Буян-М».

Спущен на воду на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 636





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ





© Фото из открытых источников

4. Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160.

Спущен 24.06.2017 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 161





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

5. Корвет «Громкий» проекта 20380.

Выведен из цеха 28.07.2017 на ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).

Заводской № 2102





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.

Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»

3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27





© Фото из открытых источников

6. Корвет «Гремящий» проекта 20385.

Спущен на воду 30.06.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводской № 1005





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 2300 т.

Главные размерения: длина — 115.1 м, ширина — 14 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х4 ПУ ЗРК «Редут» (16 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

2 гранатомёта ДП-64

1 вертолёт Ка-27

7. 8. Фрегаты «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов» проекта 11356.

Спущены в ноябре на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

Заводской № 01361 — «Адмирал Истомин»

Заводской № 01362 — «Адмирал Корнилов»





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.

Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 180 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»

1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

2х2 533 мм ДТА-53-956

1х12 ПУ РБУ-6000

1 вертолёт Ка-27

9. Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» проекта 18280.

Спущен на воду 16.05.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводской № 788





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2500 т. (стандартное)

Главные размерения: длина — 95 м, ширина — 16 м, осадка — 4 м.

Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль

Экипаж: 120 человек

Вооружение: четыре 14.5-мм пулемётные установки МТПУ





© Фото из открытых источников

10. Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183.

Спущено на воду 16.05.2017 на ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск).

Заводской № 01280





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 6100 т.

Главные размерения: длина — 102 м, ширина — 17,8 м

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Экипаж: 70 человек.

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

11. Опытовое судно «Ильмень» проекта 11982.

Спущено на воду 05.12.2017 на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

Заводской № 151





© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции

Судно может нести подводные аппараты различного типа.

12. Многоцелевая АПЛ К-561 «Казань» проекта 08851 «Ясень-М».

Спущена на воду 08.04.2017 на АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).

Заводской № 161





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное: 9500 т.

Водоизмещение подводное: 11800 т.

Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов

Глубина погружения (рабочая): 520 м.

Глубина погружения (предельная): 600 м.

Дальность плавания: не ограничена

Автономность: 100 суток

Экипаж: 85 человек

Вооружение: 8×4 ВПУ РК и 10 533-мм торпедных аппаратов





© Фото из открытых источников

13. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 09552.

Выведен из цеха 17.11.2017 на АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).

Заводской № 204





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»





© Фото из открытых источников

14. 15. 16. 17. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Спущены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).

Заводской № 01223 — 27.04.2017

Заводской № 01224 — 22.06.2017





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Заводской № 988 — на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 8005 — на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток).

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

18. Пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 «Ламантин».

Спущен 03.10.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).

Заводской № 01408





© Фото автора (A_SEVER)

Проектант — ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск).

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 112 т.

Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 5 человек

Вооружение — пулемёт





© Фото автора (A_SEVER)

19. 20. 21. Пограничные сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник».

Спущены на воду на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Преданный» (заводской № 507) — 07.04.2017

«Бдительный» (заводской № 509) — 21.04.2017





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Спущен на воду на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток).

«Дозорный» (заводской № 302) — 22.08.2017

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

22. Морской буксир «Андрей Степанов» проекта 23470.

Спущен на воду 29.06.17 на ОАО «Ярославский судостроительный завод».

Заводской № 411





© Фото автора (A_SEVER)

Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение:? т.

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж:? человек

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

23. Самоходный плавучий кран СПК-53150 проекта 02690.

Спущен воду 16.11.2017 на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 909





© Фото из открытых источников

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2000 т.

Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.

Максимальная скорость хода: 6 узлов

Грузоподъёмность: 150 тонн

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 22 человека





© Фото из открытых источников

24. Спасательный многофункциональный катер-катамаран СМК-2177 проекта 23370М.

Построен ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область).

Спущен на воду 23.08.2017 на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе (Находка).

Заводской № 302





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 150 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.2 м, ширина — 8.5 м, осадка — 1.4 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 250 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 12 человек

25. Катер связи проекта 1388НЗ.

Спущен на воду 27.10.2017 на ОАО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область).

Заводской № 403





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 993 т.

Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 11 м, осадка — 3 м

Максимальная скорость хода: 20 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 16 человек

Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.

Спуск на воду катеров, кораблей и вспомогательных судов для ВМФ и БО ФСБ с 2009 года:

Проект 09/10/11/12/13/14/15/16/17

Боевые корабли и катера:

_УДК_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0

06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 — ДЭПЛ

08850 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — АПЛ

09551 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — РПКСН

10410 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — ПСКР

11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 _ 2 — фрегат

11661 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль

11711 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК

11770 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер

12200 4 _ 3 _ 5 _ 2 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 _ 0 — пограничный сторожевой катер

12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — тральщик

14961 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — пограничный сторожевой катер

18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — средний разведывательный корабль (судно связи)

20380 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 — корвет

20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — корвет

21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК

21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 _ 1 — МРК

21820 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер

21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 4 _ 3 _ 0 _ 2 _ 4 — противодиверсионный катер

22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — ПСКР

22120 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса

22160 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — патрульный корабль

22350 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат

22460 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 _ 3 — ПСКР

22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — МРК

Вспомогательные суда:

02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 4 _ 4 _ 1 _ 1 — плавкран

02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 _ 0 — морской буксир

09662 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 — пограничные дебаркадер

11982 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — опытовое судно

1388Н 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — катер связи

18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат

19910 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно

20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — океанографическое исследовательское судно

20360 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ледокол

21300 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное судно

22010 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — океанографическое исследовательское судно

22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док

22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 — аварийно-спасательное судно

23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 — судно тылового обеспечения

23130 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — морской танкер

23370 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — спасательный катер-катамаран

23470 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — морской буксир

Всего: 10 10 13 12 _ 20 26 17 18 25