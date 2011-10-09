Итоги 2017 года: спуск на воду новых кораблей
Предлагаю Вашему вниманию отчёт, посвящённый кораблям, катерам и вспомогательным судам для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, спущенным на воду в 2017 году.
1. 2. Малые ракетные корабли «Ураган» и «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт».
Спущены на воду на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
«Ураган» (заводской № 251) — 29.07.2017
«Тайфун» (заводской № 252) — 24.11.2017
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
3. Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 «Буян-М».
Спущен на воду на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).
Заводской № 636
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
4. Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160.
Спущен 24.06.2017 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).
Заводской № 161
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
5. Корвет «Громкий» проекта 20380.
Выведен из цеха 28.07.2017 на ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).
Заводской № 2102
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.
Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»
3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
1 вертолёт Ка-27
6. Корвет «Гремящий» проекта 20385.
Спущен на воду 30.06.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).
Заводской № 1005
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 2300 т.
Главные размерения: длина — 115.1 м, ширина — 14 м, осадка — 5 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
1х8 ПУ УКСК РК «Калибр»
4х4 ПУ ЗРК «Редут» (16 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
2 гранатомёта ДП-64
1 вертолёт Ка-27
7. 8. Фрегаты «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов» проекта 11356.
Спущены в ноябре на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).
Заводской № 01361 — «Адмирал Истомин»
Заводской № 01362 — «Адмирал Корнилов»
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.
Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 180 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»
1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
2х2 533 мм ДТА-53-956
1х12 ПУ РБУ-6000
1 вертолёт Ка-27
9. Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» проекта 18280.
Спущен на воду 16.05.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).
Заводской № 788
Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2500 т. (стандартное)
Главные размерения: длина — 95 м, ширина — 16 м, осадка — 4 м.
Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль
Экипаж: 120 человек
Вооружение: четыре 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
10. Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183.
Спущено на воду 16.05.2017 на ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск).
Заводской № 01280
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 6100 т.
Главные размерения: длина — 102 м, ширина — 17,8 м
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Экипаж: 70 человек.
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
11. Опытовое судно «Ильмень» проекта 11982.
Спущено на воду 05.12.2017 на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
Заводской № 151
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1120 т.
Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 1000 миль.
Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции
Судно может нести подводные аппараты различного типа.
12. Многоцелевая АПЛ К-561 «Казань» проекта 08851 «Ясень-М».
Спущена на воду 08.04.2017 на АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).
Заводской № 161
Проектант — ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
Технические характеристики:
Водоизмещение надводное: 9500 т.
Водоизмещение подводное: 11800 т.
Главные размерения: длина — 133 м, ширина — 11.5 м, осадка — 10 м.
Максимальная скорость хода (надводная): 16 узлов
Максимальная скорость хода (подводная): 28 узлов
Глубина погружения (рабочая): 520 м.
Глубина погружения (предельная): 600 м.
Дальность плавания: не ограничена
Автономность: 100 суток
Экипаж: 85 человек
Вооружение: 8×4 ВПУ РК и 10 533-мм торпедных аппаратов
13. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 09552.
Выведен из цеха 17.11.2017 на АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).
Заводской № 204
Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
14. 15. 16. 17. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».
Спущены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).
Заводской № 01223 — 27.04.2017
Заводской № 01224 — 22.06.2017
Заводской № 988 — на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).
Заводской № 8005 — на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток).
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
18. Пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 «Ламантин».
Спущен 03.10.2017 на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).
Заводской № 01408
Проектант — ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск).
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 112 т.
Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 5 человек
Вооружение — пулемёт
19. 20. 21. Пограничные сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник».
Спущены на воду на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
«Преданный» (заводской № 507) — 07.04.2017
«Бдительный» (заводской № 509) — 21.04.2017
Спущен на воду на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток).
«Дозорный» (заводской № 302) — 22.08.2017
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
22. Морской буксир «Андрей Степанов» проекта 23470.
Спущен на воду 29.06.17 на ОАО «Ярославский судостроительный завод».
Заводской № 411
Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение:? т.
Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.
Максимальная скорость хода:? узлов
Дальность плавания: 3000 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж:? человек
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
23. Самоходный плавучий кран СПК-53150 проекта 02690.
Спущен воду 16.11.2017 на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 909
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2000 т.
Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.
Максимальная скорость хода: 6 узлов
Грузоподъёмность: 150 тонн
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 22 человека
24. Спасательный многофункциональный катер-катамаран СМК-2177 проекта 23370М.
Построен ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область).
Спущен на воду 23.08.2017 на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе (Находка).
Заводской № 302
Проектант — ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 150 т. (полное)
Главные размерения: длина — 24.2 м, ширина — 8.5 м, осадка — 1.4 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 250 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 12 человек
25. Катер связи проекта 1388НЗ.
Спущен на воду 27.10.2017 на ОАО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область).
Заводской № 403
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 993 т.
Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 11 м, осадка — 3 м
Максимальная скорость хода: 20 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 16 человек
Катер способен принять на борт до 24 человек командного состава.
Спуск на воду катеров, кораблей и вспомогательных судов для ВМФ и БО ФСБ с 2009 года:
Проект 09/10/11/12/13/14/15/16/17
Боевые корабли и катера:
_УДК_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0
06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 — ДЭПЛ
08850 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — АПЛ
09551 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — РПКСН
10410 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — ПСКР
11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 _ 2 — фрегат
11661 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль
11711 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК
11770 0 _ 1 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер
12200 4 _ 3 _ 5 _ 2 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 _ 0 — пограничный сторожевой катер
12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — тральщик
14961 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — пограничный сторожевой катер
18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — средний разведывательный корабль (судно связи)
20380 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 — корвет
20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — корвет
21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК
21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 _ 1 — МРК
21820 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер
21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 4 _ 3 _ 0 _ 2 _ 4 — противодиверсионный катер
22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — ПСКР
22120 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса
22160 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — патрульный корабль
22350 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат
22460 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ 1 _ 2 _ 3 — ПСКР
22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — МРК
Вспомогательные суда:
02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 4 _ 4 _ 1 _ 1 — плавкран
02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 _ 0 — морской буксир
09662 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 — пограничные дебаркадер
11982 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — опытовое судно
1388Н 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — катер связи
18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат
19910 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно
20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения
20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — океанографическое исследовательское судно
20360 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения
21180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ледокол
21300 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное судно
22010 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — океанографическое исследовательское судно
22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — транспортный плавучий док
22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 — аварийно-спасательное судно
23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 — судно тылового обеспечения
23130 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — морской танкер
23370 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — спасательный катер-катамаран
23470 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 1 — морской буксир
Всего: 10 10 13 12 _ 20 26 17 18 25
22.12.1722:04:32
22.12.1722:23:13
22.12.1722:38:09
22.12.1722:41:20 А ещё некоторые задают каждый год один и тот же вопрос.
22.12.1722:51:35
22.12.1723:16:55
22.12.1723:50:55
22.12.1722:48:06
22.12.1723:19:39
22.12.1722:49:02
22.12.1722:59:06
22.12.1722:59:23
23.12.1702:59:22
23.12.1709:33:18 Да это я ребятам в центр данные передаю…
23.12.1715:27:19
23.12.1707:13:48
23.12.1708:35:17
23.12.1708:53:00 Путаешь с корветофрегатом проекта 20386.
23.12.1708:56:29
23.12.1709:11:22 И у всех контейнеры и вертолёты, а ты потом мучайся запоминай у кого что где!
23.12.1709:13:12
23.12.1708:51:14 Есть.
23.12.1709:28:17
23.12.1709:31:46
23.12.1710:25:36
23.12.1710:49:19
23.12.1710:55:27 Спусков вроде не должно быть (хотя как знать, вдруг я ошибаюсь?), как минимум одна закладка точно будет, на счёт передачи посмотрим.
23.12.1710:58:20
23.12.1711:07:14 Есть предположение, что его сдадут ВМФ в конце февраля — начале марта.
23.12.1712:30:45
23.12.1713:04:19 Хороший вопрос!
23.12.1712:44:00
23.12.1713:08:32 Официального отказа от их достройки пока не было, контракта с Индией тоже пока нет.
23.12.1713:28:17