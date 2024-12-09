Завод ОСК «Янтарь» передал ВМС Индии фрегат Tushil проекта 11356

На заводе ОСК «Янтарь» в Калининграде состоялась передача ВМС Индии фрегата Tushil проекта 11356. Это четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи ОСК для ВМС Индии. Проектантом корабля является проектно-конструкторское бюро ОСК «Северное ПКБ».

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Торжественная церемония передачи корабля прошла 9 декабря 2024 года в Калининграде в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Синга. Акт приема-передачи подписали представитель АО «Рособоронэкспорт» и командир корабля.

Tushil стал седьмым по счету фрегатом проекта 11356 в ВМС Индии, что говорит о продемонстрированной этими кораблями высокой эффективности и большом доверии российскому оборонно-промышленному комплексу со стороны индийского флота. Первые шесть кораблей данного проекта в настоящее время интенсивно и успешно выполняют поставленные задачи в различных регионах Мирового океана и заслуженно получили высокую оценку моряков и командования индийского флота.

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