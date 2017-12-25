Во Владикавказе открылась онкополиклиника
Жители Северной Осетии смогут проходить здесь бесплатное обследование на предмет выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, а современное оборудование позволит проводить сложные операции.
В поликлиники будет оказываться не только амбулаторно-поликлиническая помощь, но и стационарная — на втором этаже здания разместились 50 коек в оборудованных индивидуальными санузлами и душевыми палатах. Стоимость объекта составила 100 млн рублей.
- termometrix
- 25.12.201718:11
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25.12.1718:12:05
25.12.1720:53:11
25.12.1721:02:42