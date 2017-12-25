Во Владикавказе открылась онкополиклиника

Жители Северной Осетии смогут проходить здесь бесплатное обследование на предмет выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, а современное оборудование позволит проводить сложные операции.

В поликлиники будет оказываться не только амбулаторно-поликлиническая помощь, но и стационарная — на втором этаже здания разместились 50 коек в оборудованных индивидуальными санузлами и душевыми палатах. Стоимость объекта составила 100 млн рублей.