Добавить статью
Медучреждения

Во Владикавказе открылась онкополиклиника

  •  © alania.gov.ru

Жители Северной Осетии смогут проходить здесь бесплатное обследование на предмет выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, а современное оборудование позволит проводить сложные операции.

В поликлиники будет оказываться не только амбулаторно-поликлиническая помощь, но и стационарная — на втором этаже здания разместились 50 коек в оборудованных индивидуальными санузлами и душевыми палатах. Стоимость объекта составила 100 млн рублей.

  •  © alania.gov.ru
http://alania.gov.ru/news/5342

модернизация здравоохранения, Северная Осетия
  • Нет аватара termometrix
    25.12.1718:12:05

    •  © alania.gov.ru

    •  © alania.gov.ru

    #990722
    • Муза Рубацкая Муза Рубацкая
      25.12.1720:53:11

      Поликлиника-то новая, а регистратура старая — в 21 веке до сих пор амбулаторные книжки на бумажных носителях с записями врачебными каракулями…   

      #990789
      • Human RS Human RS
        25.12.1721:02:42

        Думаю рано или поздно новые медкарты будут заводить только в электронном виде (наверное когда интернетом и компами с необходимым программным обеспечением не снабдят все медучреждения страны, вплоть до сельских ФАПов), но и старые уже заведенные бумажные сохранятся для использования, если их не оцифруют конечно.

        #990798
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,