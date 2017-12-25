В Татарстане открыто производство продукции из узбекского хлопка

23 декабря бывших площадях Тюрнясевского спиртзавода состоялось открытие промышленной площадки «Тюрнясево», одним из резидентов которой стал швейный цех ООО «Нуртрейд».

ООО «Нуртрейд» дал старт развитию производства продукции из узбекского хлопка для детей и взрослых, постельного белья и спецодежды для предприятий различного характера с созданием более 30 новых рабочих мест с перспективой увеличения до 180.

Мощности современного производственного оборудования швейного цеха позволят выпускать до 45 тыс. трикотажных изделий в месяц и спецодежды до 9 тыс. изделий в месяц. Выпускаемая продукция будет поставляться в Самару, Оренбург, Азербаджан, Армению, Грузию.