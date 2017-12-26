НПО «Центротех» провело успешные испытания опытного образца источника тока на новых принципах

На промышленной площадке газораспределительной станции ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» успешно проведены приемочные испытания опытного образца источника тока на основе твердооксидных топливных элементов, разработанного и изготовленного Научно-производственным объединением «Центротех» (входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

На рассмотрение приемочной комиссии был представлен опытный образец источника тока «ТОТЭ ЭХГ-1500″ мощностью 1,5 кВт.

„Источники тока на твердооксидных топливных элементах, предназначены для электроснабжения объектов магистральных газопроводов, для электропитания и теплоснабжения объектов, удаленных от сетевого электроснабжения, станций катодной защиты и объектов инфраструктуры газотранспортной системы“, — прокомментировал проведенные испытания генеральный директор НПО „Центротех“ Андрей Галата. — Источники тока, произведенные по технологии НПО „Центротех“, могут также использоваться для электропитания удаленных станций сотовой связи, при решении вопросов с доставкой топлива».

Уникальность разработки заключается в преобразовании химической энергии природного газа (метана) в электрическую энергию путем окисления метана и восстановление кислорода воздуха, для получения электрической и тепловой энергии непосредственно у потребителя, в тех местностях, где по трубопроводу приходит природный газ и нецелесообразно строить линии электропередачи. Кроме того, источники тока на твердооксидных топливных элементах имеют максимальную универсальность по многим видам газифицированного топлива, высокий коэффициент полезного действия (для установок такого типа), минимальную потребность в техническом обслуживании — периодичность планового ТО составляет всего один раз в год.

Работы по данному направлению ведутся в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с 2012 года. Испытаниям опытного образца «ТОТЭ ЭХГ-1500» предшествовали предварительные испытания в 2015 году (наработка составила 1 500 часов), опытно-промышленная эксплуатация 2015-2016 г. г. (наработка 4 200 часов), контрольные испытания в 2016 году и ресурсные испытания с мая по ноябрь 2016 года. Суммарная наработка опытного образца сейчас составляет почти 10 000 часов при заявленных 8 000 часов. По заключению приемочной комиссии разработка НПО «Центротех» соответствует требованиям технического задания заказчика в лице ПАО «Газпром».

В 2018 году Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» планирует продолжить работы по наработке ресурса «ТОТЭ ЭХГ-1500» на новом месте промышленной эксплуатации с целью определения показателей надежности, ресурса и объемов работ по техническому обслуживанию.