Добавить статью
Авиация

Костромские врачи получили современный вертолёт «Ансат» с медицинским модулем

  •  © smi44.ru

Сегодня в аэропорту Костромы приземлился новый вертолет «Ансат». Теперь он будет помогать медикам спасать жизни тяжелобольных из самых отдаленных районов Костромской области.

Вертолет с медицинским модулем на борту не только существенно сокращает время доставки пациента в больницу, но и позволяет проводить все необходимые мероприятия по поддержке жизненных функций во время полета, что увеличивает процент благоприятного исхода заболевания. В комплектации модуля дыхательная аппаратура, дефибриллятор и различные контрольно-диагностические приборы.

В этом году количество вылетов санитарной авиации в регионе увеличилось в два раза, в специализированные больницы областного центра перевезено более 200 пациентов. Кроме того, в Костромской области зафиксировано снижение смертности населения на 4,1%, в том числе благодаря оперативной госпитализации больных в специализированные учреждения при помощи санавиации.

  •  © smi44.ru
  •  © smi44.ru
http://smi44.ru/news/health/spasti-uspeem-u-kostromskikh-vrachey-poyavilsya-sovremennyy-vertolet-s-meditsinskim-modulem/

Костромская область, санитарная авиация, вертолёты, Ансат
  • Human RS Human RS
    27.12.1723:56:51

    Было недавно.

    #991731
    • CryNet CryNet
      28.12.1700:11:06

      Где? Не видел    

      #991736
      • Human RS Human RS
        28.12.1706:32:57

        Шесть дней назад в этом же блоге:

         https://sdelanounas.ru/blogs/102061/ 

        Разве что фотки отсюда можно поставить в ту новость — там произвольное фото.

        Отредактировано: Human RS~06:34 28.12.17
        #991803
  • Нет аватара Smotritel
    28.12.1705:28:49

    Штатные аптечки смешно смотрятся на скорой помощи …

    #991793
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,