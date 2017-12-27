Костромские врачи получили современный вертолёт «Ансат» с медицинским модулем

Сегодня в аэропорту Костромы приземлился новый вертолет «Ансат». Теперь он будет помогать медикам спасать жизни тяжелобольных из самых отдаленных районов Костромской области.

Вертолет с медицинским модулем на борту не только существенно сокращает время доставки пациента в больницу, но и позволяет проводить все необходимые мероприятия по поддержке жизненных функций во время полета, что увеличивает процент благоприятного исхода заболевания. В комплектации модуля дыхательная аппаратура, дефибриллятор и различные контрольно-диагностические приборы.

В этом году количество вылетов санитарной авиации в регионе увеличилось в два раза, в специализированные больницы областного центра перевезено более 200 пациентов. Кроме того, в Костромской области зафиксировано снижение смертности населения на 4,1%, в том числе благодаря оперативной госпитализации больных в специализированные учреждения при помощи санавиации.