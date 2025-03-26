«Ансат» с российским двигателем проходит испытания — МинпромторгСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Вертолёт «Ансат» с российскими комплектующими продолжает проходить наземные испытания. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, специалисты завершили замену всех импортных компонентов систем управления и автопилота на отечественные аналоги.
В настоящее время идёт отладка систем перед следующими этапами испытаний — проверкой режима висения и маневров у земли. Эти тесты должны подготовить машину к первому полёту. После завершения всех испытаний и получения разрешения Росавиации обновлённый «Ансат» планируют сертифицировать.
Как ранее заявлял министр Антон Алиханов, серийные поставки «Ансатов» с новыми двигателями ВК-650 В должны начаться в 2026 году. При этом сертификацию вертолёта ожидают уже в конце 2024 года.
Модернизированная версия получит ряд улучшений:
увеличенную до 660 км дальность полёта (против прежних 505 км);
новое российское авионик-оборудование;
усовершенствованные системы автопилота, обогрева и вентиляции;
современную светодиодную светотехнику отечественного производства.
Основой для обновлённого «Ансата» стала версия, сертифицированная в конце 2022 года. Полный переход на российские комплектующие должен обеспечить независимость производства от импортных поставок.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
«Вертолеты России» поставили в Зимбабве 18 вертолетов Ансат
18 мая Зимбабве получила поставку вертолетов («Ансат»), которые...льных органов.К 2025 году численность флота официально достигнет 32 единиц.
-
Ростех передал девять Ансатов для НССА
Дочерний холдинг «Вертолеты России» поставил Национальной служб...шающей по договору на поставку 37 вертолетов этого типа для НССА.
-
Ростех представил на «Армии-2024» импортозамещенный «Ансат»
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех презентовал на&...ым баком. Благодаря этому дальность полета машины возрастет до 800 км.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena