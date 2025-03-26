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Вертолёт «Ансат» с российскими комплектующими продолжает проходить наземные испытания. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, специалисты завершили замену всех импортных компонентов систем управления и автопилота на отечественные аналоги.

В настоящее время идёт отладка систем перед следующими этапами испытаний — проверкой режима висения и маневров у земли. Эти тесты должны подготовить машину к первому полёту. После завершения всех испытаний и получения разрешения Росавиации обновлённый «Ансат» планируют сертифицировать.

Как ранее заявлял министр Антон Алиханов, серийные поставки «Ансатов» с новыми двигателями ВК-650 В должны начаться в 2026 году. При этом сертификацию вертолёта ожидают уже в конце 2024 года.

Модернизированная версия получит ряд улучшений:

увеличенную до 660 км дальность полёта (против прежних 505 км);

новое российское авионик-оборудование;

усовершенствованные системы автопилота, обогрева и вентиляции;

современную светодиодную светотехнику отечественного производства.

Основой для обновлённого «Ансата» стала версия, сертифицированная в конце 2022 года. Полный переход на российские комплектующие должен обеспечить независимость производства от импортных поставок.

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