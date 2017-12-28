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Детские сады и школы

В Мурманской области открылся новый детский сад на 160 мест

  •  © gov-murman.ru

В гарнизоне морской пехоты Спутник открылся детский сад на 160 мест. Он открылся в новом трехэтажном здании. Он оснащен пищеблоком, лифтом, кабинетом для медицинских процедур, прачечной, просторными спальнями и игровыми комнатами. На территории детского сада имеются шесть игровых площадок, на которых установлены модульные игровые городки, качели, песочницы, карусели и горки.

На постройку нового здания детсада израсходовано более 200 млн рублей, из них 150 млн — из областного бюджета.

  •  © gov-murman.ru
https://gov-murman.ru/info/news/240995/

Мурманская область, новый детсад
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