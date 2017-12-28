В Мурманской области открылся новый детский сад на 160 мест
В гарнизоне морской пехоты Спутник открылся детский сад на 160 мест. Он открылся в новом трехэтажном здании. Он оснащен пищеблоком, лифтом, кабинетом для медицинских процедур, прачечной, просторными спальнями и игровыми комнатами. На территории детского сада имеются шесть игровых площадок, на которых установлены модульные игровые городки, качели, песочницы, карусели и горки.
На постройку нового здания детсада израсходовано более 200 млн рублей, из них 150 млн — из областного бюджета.
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- Седое Лихо
- 28.12.201704:22
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28.12.1705:35:07