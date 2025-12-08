Обновленное производство позволит увеличить объем выпуска ценного металла, а также доходы компании и отчисления в региональный бюджет.

Это единственное предприятие в России, которое выпускает электролитный кобальт высших марок. Его мощность — до 3000 тонн в год металлического кобальта чистотой 99,9%.Инвестиции компании в проект составили 5,3 млрд рублей. Кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами «Норникеля».

Она отвечает самым современным требованиям гидрометаллургических схем получения электролитного кобальта в мире, в том числе с точки зрения экологии. Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами. Качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК, позволяют использовать его во всех направлениях, где необходим этот металл — аккумуляторы, катализаторы, магниты, аэрокосмическая отрасль.

«Производство электролитного кобальта на Кольской площадке „Норникеля“ — это уникальный проект по созданию востребованной продукции высокого качества. Оно полностью закроет потребности российских потребителей в этом металле, а также повысит экономическую эффективность компании, так как позволит перерабатывать кобальтовый концентрат в металлическую форму, востребованную в различных отраслях промышленности», — прокомментировал вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Александр Леонов.

https://nornick...v-monchegorske/