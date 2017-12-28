На заводе «Полигаль Восток» в Московской области запущена новая производственная линия

К этому событию компания «Полигаль Восток» готовилась три года. На оборудование места под новую линию и закупку оборудования ушли десятки миллионов рублей и сотни часов работы. Новая производственная линия практически в два раза превосходит аналоги по производительности. Благодаря ее запуску компания существенно увеличит объемы готовой продукции. «Порядка 500-600 тонн в месяц дополнительно», — отметил заместитель генерального директора компании «Полигаль Восток» Максим Свинционник.

До этого момента на предприятии в г. Куровское Орехово-Зуевского района работало 4 производственных линии: три выпускали сотовый поликарбонат, одна — монолитный поликарбонат и акрил. Именно ей на помощь придет новое оборудование.

Израильская компания «Полигаль» более 40 лет занимается производством полимерных материалов, таких как сотовый и монолитный поликарбонат, полистирол, акрил. В 1976 году, инженерами компании производена одна из первых поликарбонатных плит, которые нашли широкое применение в строительстве, дизайне, сельхозпроизводстве и других сферах производства, а так же изготовлении рекламных продуктов.

Компания «Полигаль Восток» изначально являлась российским производственным подразделением израильской компании «Polygal Plastics Industries Ltd.».