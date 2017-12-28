На Байкало-Амурской магистрали начали строить участок железной дороги Хани — Тында. 40 лет назад одну ветку в этом направлении уже прокладывали. Теперь возникла необходимость строительства дополнительной.

При строительстве Байкало-Амурской магистрали участок железной дороги от Хани (Якутия) до Тынды (Амурская область) изначально отсыпали под два пути. Но проложили только один, с перспективой развития второго.

«Построили одну ветку с минимальным количеством станций и разъездов. Перспектива развития вторых путей была, но их не уложили. И вот спустя 40 лет мы поднимаем знамя и продолжаем работы. За эти 40 лет не было финансирования, да и потребности не было в этих перевозках. А сейчас в связи с развитием грузопотока с Востоком, с Китаем, Якутией потребовалась эта ветка. Принято решение о развитии Бамовского направления, чтобы разгрузить Транссибирскую магистраль», — рассказал Илья Савостьянов, заместитель генерального директора ПАО «Бамстроймеханизации» по Тындинскому региону.

Благодаря новой ветке двигаться поезда смогут сразу в двух направлениях, тогда как сейчас один состав всегда пропускает другой, что увеличивает время пути. На новой линии рабочие, несмотря на сильные морозы, восстанавливают земляное полотно до проектных отметок. Основной объем работ связан с устройством так называемой охлаждающей наброски. По технологии, сначала укладывается геотекстиль, а затем дробленный на фракции камень. Это делается для сохранения вечной мерзлоты в основании насыпи, что в свою очередь, делает грунт под полотном более прочным.

«Такой камень выполняет функцию сохранения отрицательных температур в насыпи даже в жаркие летние месяцы. Под скальной конструкцией грунт лучше промерзает зимой и хуже оттаивает летом, таким образом, создаётся круглогодичный охлаждающий эффект», — говорится на сайте строительной организации, ведущей работы.

Новую технологию впервые использовали при строительстве разъезда Мохоротов на участке Бамовская — Тында. Открыли разъезд в 2016 году. Спустя год железнодорожники делают вывод о стабилизации земполотна под путями и отсутствии просадок грунта.

Работы на участках ведутся в рамках масштабного проекта модернизации БАМа и Транссиба. Планируется, в частности, что на амурском участке БАМе построят более 100 километров вторых путей. На все работы в этом направлении из средств федерального бюджета затратят свыше 50 миллиардов рублей.

Для увеличения пропускной способности, помимо участка Хани — Тында, активные работы ведутся и в направлении Бамовская — Тында. Идет строительство разъездов — миниатюрных станций, чтобы поезда могли разъезжаться. С 2018 года готовятся к сдаче вторые пути и двухпутные вставки для встречного движения по таким направлениям, как Олёкма — разъезд 1945 километр, Юктали — Талума, Тас-Юрях — Юктали, Кутыкан — Кувыкта, Курьян — Тында.

Мероприятия по развитию БАМа и Транссиба включены в генеральную схему развития железных дорог РФ и инвестпрограмму до 2020 года, говорится на сайте РЖД.

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