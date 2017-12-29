В Благовещенске открылся селекционный центр племенного животноводства

1. В столице Амурской области открылся региональный информационно-селекционный центр, призванный дать импульс развитию всего племенного животноводства Приамурья.

Главная задача центра — развитие и совершенствование всей племенной работы в регионе. Уже в ближайшем будущем РИСЦ станет интеллектуальным центром амурского животноводства и объединит усилия специалистов областного управления ветеринарии и племенного животноводства, ветеринарных лабораторий — в том числе трех новых, созданных в этом году, — а также ГУП «Амурветпром», который занимается искусственным осеменением, и учебно-методического центра для аграриев.

— Впервые в области мы создали комплекс, который будет работать на достижение конечного результата. Объединив с помощью РИСЦ усилия специалистов, работающих в одном направлении, мы сможем ставить перед собой глобальные цели. Если речь о молочном животноводстве, например, — довести удои от каждой коровы в области с нынешних 5,8 тонны молока в год сначала до 6, затем и до 7 тонн, — было сказан на открытии Центра. — Все делается для того, чтобы наше сельское хозяйство было рентабельным, а животные здоровы и продуктивны. Кстати, замечу: уже сейчас те амурские хозяйства, которые сделали упор на развитии именно племенного животноводства, выходят на уровень рентабельности.

Новый центр будет заниматься учетом породистых животных и уровня их продуктивности, определять племенную ценность и вносить сведения о каждом в единую базу данных, которая весьма внушительна: в анкете на каждого бычка и коровку — фото и характеристика вплоть до группы крови.

Кроме того, специалисты РИСЦ будут помогать хозяйствам с селекционными программами, ведением учетов, консультировать по всем возникающим вопросам. Особенно актуальным это станет для небольших КФХ, у которых нет возможности держать в штате зоотехника.

При этом в созданном в этом году учебно-методическом центре аграрии смогут повысить квалификацию в зоотехнии и ветеринарии. А три уже работающих лаборатории — селекционного контроля качества молока, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы — дадут возможность провести абсолютно все необходимые для племенного животноводства исследования в Благовещенске.

— Создание такого Центра очень актуально и своевременно. Нет никаких сомнений, что он будет востребован амурскими животноводами, в том числе нашими племенными репродукторами. На базе РИСЦ будут вестись исследования в области генетики и селекции, совершенствоваться методы выведения новых линий, — прокомментировали на открытии Центра. — Одно только наличие единой базы данных на весь племенной скот региона значительно упростит жизнь специалистам и позволит нам более своевременно и комплексно отслеживать процесс воспроизводства. Амурские аграрии уже начинают понимать, что именно племенное животноводство может дать тот уровень продуктивности, который нужен для того, чтобы хозяйства получали прибыль. Интерес к направлению ежегодно только растет.

За 2017 год в Амурской области были созданы 4 новых племенных предприятий. Из них два занимаются разведением КРС мясного направления, одно специализируется на молочном животноводстве, еще одно — на племенном птицеводстве.

2. В Благовещенске открылись три новые ветеринарные лаборатории





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Три новых лаборатории — селекционного контроля качества молока, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы — открылись в Благовещенске. Они помогут развитию амурских племенных животноводческих хозяйств, будут проводить оценку качества их продукции и племенного материала.

Лаборатории созданы на базе Амурской областной ветеринарной лаборатории. Все племенные хозяйства области обязаны ежегодно проводить генетические исследования племенного материала и ежемесячно — селекционный контроль качества молока. Ранее на территории области провести подобные исследования было невозможно, и аграриям приходилось отправлять образцы крови и других материалов в Хабаровск. С открытием лабораторий в Благовещенске их задача упростится, а расходы снизятся. Кроме того, современные лаборатории необходимы для формирования племенной базы регионального информационно-селекционного центра.

https://www.amurnews.ru/society/197527/