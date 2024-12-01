В Амурской области развивают производство полутвёрдых сыров

© amur.life

Благовещенский молочный комбинат планомерно запускает производство полутвердых сыров. Потребители уже оценили «Голландский» и «Российский», недавно на прилавках появился и амурский «Маасдам».

Первая партия сыра «Маасдам» была 250 килограммов, которую сразу раскупили. Основная партия сейчас на созревании, ориентировочно 1-5 декабря она пойдёт на реализацию в магазины. И дальше он будет поступать на прилавки амурских магазинов бесперебойно.

Нужный аромат, вкус и рисунок в сырах образуют при определённых условиях и сроках созревания микроорганизмы заквасочных культур. У разных видов — разное время созревания. Так, норматив созревания сыра «Маасдам» не менее 35 суток, «Голландского» — от 45 суток, «Российского» — от 60.

«Технология непростая, я всегда говорю — мы не ракеты делаем, мы делаем просто сыр из молока, но молоко — это живой продукт со своими природными микробиологическими и физико-химическими свойствами. Когда мы с ним работаем, то должны это учитывать. Осуществлять строгий бактериологический контроль используемого сырья и санитарного состояния производства, подбор сыропригодного сырья с хорошими органолептическими и физико-химическими показателями, вот тогда мы получим вкусные ароматные сыры, большие дырки у „маасдама“ и маленькие дырочки у „голландии“», — поделилась заместитель генерального директора по производству Людмила Уварова.

Получить сыропригодное молоко — это непростая задача, его дают коровы особой породы при специальных условиях кормления и содержания. Всё это есть у хозяйства «Луч», чьё молоко используется для изготовления сыров.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈