За 2017 год НПК ИМИЦ изготовило 15 судов на воздушной подушке для нужд МЧС РФ

В 2017 году компанией «Инновационный межотраслевой инженерный центр» (г. Нижний Новгород) были изготовлены 15 судов на воздушной подушке для нужд МЧС РФ. География поставок охватывает 12 субъектов РФ.





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Канун новогодних праздников — время подводить итоги. Для ИМИЦ окончание года ознаменовано важным событием: 15 судов на воздушной подушке, изготовленные в рамках госзакупки для территориальных подразделений МЧС РФ, успешно прошли ходовые испытания и доставлены в регионы, где будут нести службу.

География поставок охватывает 12 субъектов РФ: Республики Алтай и Саха (Якутия), Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейскую автономную область, Алтайский и Красноярский края, Архангельскую, Астраханскую, Мурманскую, Новосибирскую, Челябинскую области. Суда, рассчитанные на 10 пассажиров, будут эксплуатироваться спасателями для патрулирования водных объектов, экстренного реагирования, доставки состава в труднодоступные районы и проведения оперативных работ.

Напомним, в мае 2017 года Научно-производственная компания «Инновационный межотраслевой инженерный центр» была признана победителем открытого аукциона на поставку судов на воздушной подушке для подразделений МЧС РФ. Аукцион является самой крупной государственной закупкой судов на воздушной подушке, проводимой за последние два года.