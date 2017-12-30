Ростовская АЭС: новый энергоблок № 4 выведен на минимально-контролируемый уровень мощности

29 декабря 2017 г. в 16:24 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС (Генпроектировщик и генподрядчик сооружения — Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион «Росатома) завершена операция по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).

Началась управляемая цепная реакция: штатные ионизационные камеры зафиксировали нейтронный поток, соответствующий минимальному контролируемому уровню. Выполнение физических испытаний на МКУ станет завершающей стадией физического пуска энергоблока № 4 РоАЭС.

Во время МКУ начинается управляемая цепная реакция деления, при которой фиксируется нейтронный поток, а мощность реактора составляет менее 1%. Во время работы реактора на МКУ, специалисты атомщики будут измерять фактические нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора для подтверждения соответствия проектным параметрам и правильности функционирования систем управления и защиты реактора. «Мы видим, что те усилия, которые приложил персонал дали свои плоды. Зафиксирован первый нейтронный поток в активной зоне реакторной установки энергоблока № 4. Совсем скоро нам предстоят операции на турбине и генераторе и включение блока сеть. Уверен, что созданный сегодня задел позволит сделать это в намеченные сроки», — отметил генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. «Выход на МКУ позволяет провести все необходимые физические эксперименты в критическом состоянии реакторной установки (РУ) для подтверждения ее проектных критериев, — отметил вице-президент по проектам в России АО ИК «АСЭ» Алексей Дерий, говоря о важности события. — По результатам экспериментов специалисты примут решение о повышении мощности РУ». Выход на МКУ — это одна из завершающих операций этапа физического пуска энергоблока № 4. Напомним, с 20 декабря на энергоблоке проходили гидроиспытания, в ходе которых проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки при разных температурах и давлении. Загрузка ядерного топлива в реактор началась 6 декабря. В течение 5 суток все 163 тепловыделяющие сборки были установлены на штатные места.