В Кирове открыта новая школа на 1000 мест

В Кирове в микрорайоне Урванцево состоялось торжественное открытие здания новой школы.

Строительство школы на тысячу мест с физкультурно-оздоровительным комплексом началось в мае 2017 года. Застройщиком выступила компания «Железно». Уже в ноябре 2017 года было подписано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Общая сумма средств на строительство данной школы составила 625, 5 миллионов рублей. В том числе свыше 372 миллионов — из федерального бюджета, 122 миллиона — из бюджета области. Вклад муниципального бюджета составил 130, 5 миллионов рублей.

Трёхэтажное здание школы состоит из учебного корпуса и корпуса физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), соединённых тёплым переходом. На первом этаже расположена столовая, медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет), кабинеты для начальной школы. Отметим, что практически всё оборудование для столовой и медблока уже закуплено.

В здании школы 16 кабинетов по 25 мест предназначены для учеников начальной школы, 12 таких же кабинетов — для старших классов. Кроме того, оборудовано 4 кабинета специальных предметов: биологии, химии, физики, черчения и рисования, 2 кабинета информатики, 5 кабинетов иностранного языка. Кроме того, в здании ФОКа разместился универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы, кабинет музыки, душевые, санузлы, раздевалки, тренерские, помещения лыжной базы и 2 учебных класса для дополнительных занятий, актовый зал на 330 мест с уникальным световым и музыкальным оборудованием. Для трудового обучения есть 4 мастерские — по 2 для девочек и для мальчиков. Школьницы здесь будут изучать домоводство, кройку и шитьё, а мальчишки — учиться столярному и слесарному мастерству.

Особое внимание уделено вопросам безопасности — в вестибюле установлена система контроля и управления доступом, здание школы, ФОКа и пришкольная территория оборудованы системой видеонаблюдения.