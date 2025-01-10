В Кирове открылся новый корпус школы

© kirov.bezformata.com

В микрорайоне Чистые пруды состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса школы № 25, в современном здании за парты сели почти тысяча учеников.

Новое трехэтажное здание состоит из двух блоков: учебного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса, соединенных теплым переходом. В здании размещены столовая, библиотека, помещения учительских и администрации школы, медицинский блок и даже кинотеатр на 550 мест. В помещении ФОКа оборудованы спортивные и актовый залы, 25-метровый бассейн.

© kirov.bezformata.com

© kirov.bezformata.com

© kirov.bezformata.com

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