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termometrix 10 января 2025, 16:02 181 Детские сады и школы

В Кирове открылся новый корпус школы

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 © kirov.bezformata.com

В микрорайоне Чистые пруды состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса школы № 25, в современном здании за парты сели почти тысяча учеников.

Новое трехэтажное здание состоит из двух блоков: учебного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса, соединенных теплым переходом. В здании размещены столовая, библиотека, помещения учительских и администрации школы, медицинский блок и даже кинотеатр на 550 мест. В помещении ФОКа оборудованы спортивные и актовый залы, 25-метровый бассейн.

 © kirov.bezformata.com

 © kirov.bezformata.com

 © kirov.bezformata.com

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Источник: https://kirov.bezformata.com/listnews/noviy-korpus-shkoli/141121701/

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