termometrix Детские сады и школы

В Кирове распахнул двери новый корпус физмат лицея

© vyatkakirov.ru

Это уже пятая школа, введенная в эксплуатацию в Кировской области за текущий год, и первая из трех, строительство которых ведется с 2021 года в рамках национальных проектов «Образование» и «Молодёжь и дети».

Новый корпус впечатляет своим оснащением: здесь есть просторный спортивный зал, бассейн, современная библиотека, актовый зал и даже собственный музей.

© vyatkakirov.ru

Для активного отдыха и занятий спортом предусмотрены 25-метровый бассейн, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий, стадион и автогородок.

Здание рассчитано на 1 000 учеников, обучающихся в одну смену, и состоит из двух функциональных блоков: учебных аудиторий и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Особое место займет музей, посвященный Великой Отечественной войне.

© vyatkakirov.ru
© vyatkakirov.ru
© vyatkakirov.ru
© vyatkakirov.ru

Видеорепортаж

Источник: kirov.bezformata.com

