Представлен новый вездеход на шинах низкого давления «КАМАЗ-Арктика»

В Москве на выставке «Вузпромэкспо — 2017» презентовали новый вездеход-автодом на шинах низкого давления «КАМАЗ-Арктика».

Автомобиль-исполин предназначен для освоения территорий арктических зон России, Сибири и Дальнего Востока и приспособлен для работы в условиях чрезвычайно сурового климата. Вскоре вездеход отправится в Якутию для прохождения дорожных испытаний.

Разработчики утверждают, что новый вездеход экологически безопасен. Его основное предназначение — транспортировка людей и грузов. Машина имеет сочлененную раму и разработана в двух модификациях — с колесными формулами 6×6 и 8×8.

Внутри жилого модуля все необходимое для комфортной жизни трех человек. Спальные места, кухня, санитарный блок, автономный генератор и отопитель.