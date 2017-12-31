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Транспорт и логистика

Представлен новый вездеход на шинах низкого давления «КАМАЗ-Арктика»

  •  © news.ykt.ru

В Москве на выставке «Вузпромэкспо — 2017» презентовали новый вездеход-автодом на шинах низкого давления «КАМАЗ-Арктика».

Автомобиль-исполин предназначен для освоения территорий арктических зон России, Сибири и Дальнего Востока и приспособлен для работы в условиях чрезвычайно сурового климата. Вскоре вездеход отправится в Якутию для прохождения дорожных испытаний.

Разработчики утверждают, что новый вездеход экологически безопасен. Его основное предназначение — транспортировка людей и грузов. Машина имеет сочлененную раму и разработана в двух модификациях — с колесными формулами 6×6 и 8×8.

  •  © s00.yaplakal.com

Внутри жилого модуля все необходимое для комфортной жизни трех человек. Спальные места, кухня, санитарный блок, автономный генератор и отопитель.

http://news.ykt.ru/article/66769

Камаз, Камаз-Арктика, Вездеход
  • Нет аватара RusSoft
    31.12.1714:07:15

    Серьёзная махина, респект КАМАЗовцам    

    #992774
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Человек Человек
        31.12.1715:51:07

        Ну да, конечно это самые главные вопросы!   

        #992814
      • Сергей Кирьянов Сергей Кирьянов
        31.12.1715:55:42

        Зашёл к вам в профиль: 4 комментария, все оставлены сегодня почти в одно время и заминусованы. Совпадение? Не думаю.

        Отредактировано: Сергей Кирьянов~15:56 31.12.17
        #992819
      • Нет аватара FeniksHoly
        31.12.1716:27:31

        гуглояндекс просветит

        #992836
      • Владислав Болдов
        31.12.1716:27:55

        Шины низкого давления производимые компанией «Арктиктранс"Бел-91 камерная 4-хслойная 1150×620-22,5»

        #992837
  • Нет аватара Воткакдамтебепинка
    31.12.1716:16:44

    Хорошо такими таскать автотранспортом 25куб.м. ж.д. контейнеры с рудой на Томторском месторождении редких металлов(450км юго-западнее Тикси) на 650км запад по тундре зимником до морского порта Хатанга Красноярского края. 10 000 контейнеров в год на 300 автомобилях. Иные Камазы и прочие Комацу не годятся из-за форсирования брода глубиной до 2м длиной 1км.

    #992829
    • Нет аватара FeniksHoly
      31.12.1718:05:07

      это не тягач, а вездеход транспортируемый груз будет невелик — несколько тонн 5-6 — ГСМ, провизия, вода и т. п. для экспедиции, а так же оборудование + чилавеки.

      #992855
  • Нет аватара Smotritel
    31.12.1716:18:03

    Арктика — кладовая планеты Земля на столетия вперед и такие мафынки очень нужны для ее освоения.

    #992831
  • dinis karabliov dinis karabliov
    31.12.1717:08:46

    Старинная камазовская кабина плюс новый стильный капот и совершенно другой вид.

    #992846
  • Николай Южаков
    31.12.1717:15:56

    Лучше бы Урал))

    #992848
    • Нет аватара brat_po_razumu
      31.12.1719:11:09

      Кому лучше???

      Кто мешает Уральскому автомобильному заводу разработать свой собственный аналогичный (или не аналогичный) арктический вездеход? Никто не мешает — и уральцы разработали такой вездеход, вот он:

      •  © morvesti.ru

      Уральский «Бурлак», испытанный в 2016 году, стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался слишком тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег. Вскоре был построен «Бурлак 2.0», который стал легче на полторы тонны и мощнее.

      Испытания усовершенствованного вездехода состоялись с 21 февраля по 10 марта 2017 года. Команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (ЯНАО), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург.

      Поскольку усовершенствованный вездеход превзошел свой прототип, было принято решение о строительстве второго точно такого же вездехода, так что в случае поломки детали двух одинаковых машин будут взаимозаменяемы. Планируется, что в 2018 году вездеходы дойдут до полярной станции на архипелаге Северная Земля, а в следующем сезоне будет предпринята попытка штурма Северного полюса. Цель — достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания, и вернуться на материк своим ходом.

       http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=66754 

      #992861
      • Михаил Волков Михаил Волков
        31.12.1719:19:19

        да, уральский значительно лучше, лучше гос средства в уральский отправить, и да и вобще Урал надо лучше развивать, он пока отстаёт в развитии чем та же Казань.

        #992863
        • box320 box320
          31.12.1719:38:24

          Судя по картинкам — это разные классы машин, их нельзя сравнивать напрямую. Утилитарный вездеход и Арктический грузовик. Первый умеет плавать, но мало что увезёт, у второго объём полезного груза на порядок больше, чем у первого, но водоёмы только вброд.

          #992866
        • Нет аватара FeniksHoly
          31.12.1721:12:19

          бурлак это вездеход — для тундры для работы на зимниках, частично возможно применение на болотах при малой загрузке .

          камаз-арктика это по сути грузовик с повышенной проходимостью — так же тундра, зимники и подобные условия — ни о каких болотах и т. п. речи не идет .

          Вездеходы как правило создаються под определенные условия эксплуатации. А насчет таскания контейнеров 25тонных как тут один фантаст выразился — это просто нереально. Контейнерами таскают грузы только по зимникам обычными тягачами — как начяинаеться сезон говна грузы идут или по воздуху либо немного везут вездеходами — до следующего сезона завоза по зимнику.

          Отредактировано: FeniksHoly~21:13 31.12.17
          #992889
      • Николай Южаков
        31.12.1721:15:07

        Кому лучше???

        Водителю. Камазавская кабина плохо подходит для стыковки с «жилым модулем». Вахтерка на базе «Урал» лучше смотрится, к примеру — «Урал-Иртыш».

        Отредактировано: Николай Южаков~21:31 31.12.17
        #992891
  • Михаил Постников
    31.12.1718:47:49

    Интересный концепт.

    Если в серию пойдет, так совсем интересно будет.

    #992858
  • box320 box320
    31.12.1719:44:53

    Только вчера смотрел фильм про испытания КрАЗов в Якутии в 1970 году:

    ©Видео с youtube.com

    Рекомендую.

    И сегодняшняя новость как раз в тему этого фильма.

    #992867
  • Иван Симонов
    31.12.1720:30:51

    ступеньки только спереди вообще не кстати,мешать будут по бездорожью

    #992881
    • box320 box320
      31.12.1720:50:13

      они подвесные, если присмотреться

      #992885
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