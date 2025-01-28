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На автомобильном заводе компании собрана первая партия седельного тягача КАМАЗ-65955 в антисанкционном исполнении

Большегруз предназначен для эксплуатации в составе автопоезда с прицепом. Первые опытные экземпляры были собраны на автомобильном заводе в середине 2024 года. Шасси сразу же поставили на главный сборочный конвейер, чтобы выявить узкие места установки агрегатов. «По конструкции эта машина не сильно отличается от полноприводного самосвала КАМАЗ-65952, но является тягачом. Самой трудоёмкой операцией оказалось крепление раздаточной коробки — пришлось даже на 18 минут остановить конвейер. По предложению группы специалистов, сопровождавших процесс, в конструкторскую документацию были внесены корректировки, — пояснил заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобиля — начальник бюро Артём Осипов. — После замены формы кронштейна и установки узла с опытным вариантом крепления удалось уложиться в такт конвейера. По итогам этой работы был также заменён поручень для подъёма на раму автомобиля, появилось новое решение по креплению трубки охладителя. Работа по повышению технологичности сборки продолжается».

В антисанкционном исполнении у трёхосного седельного тягача КАМАЗ-65955 более мощный двигатель в 560 л.с., есть комплектации как с электрогидроусилителем руля, так и с двухконтурным ГУРом. Были также заменены коробка передач, раздаточная коробка, пневматическая аппаратура. Большую плавность хода и устойчивость обеспечит пятилистовая рессора на передней подвеске. Для повышения надёжности и грузоподъёмности была усилена и задняя подвеска большегруза.

В 2024 году с конвейера сошло 59 машин, которые уже нашли своего покупателя. На 2025 год запланировано собрать 360 таких автомобилей.

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