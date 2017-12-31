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Авиация

В 2017 году суммарный налёт летчиков Морской авиации Черноморского флота составил более 5000 часов

  •  © structure.mil.ru

Суммарный налёт летчиков Морской авиации Черноморского флота в 2017 году превысил плановые показатели и составил около 5000 часов. В полигонах боевой подготовки летчики Черноморского флота отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, минные постановки, ведение воздушной разведки, десантирование, поиск подводных лодок, выполнив порядка 4000 боевых упражнений. В Средиземном море экипажи палубных вертолетов несли боевое дежурство на борту фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России. Цикл подготовки летного состава включает выполнение лётчиками полётов днём, ночью и в сложных метеорологических условиях самостоятельно, в составе авиационных подразделений, а также во взаимодействии с корабельными и сухопутными группировками флота.

https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12156931@egNews

армия, флот, боевая подготовка, ЧФ
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