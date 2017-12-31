В 2017 году суммарный налёт летчиков Морской авиации Черноморского флота составил более 5000 часов

Суммарный налёт летчиков Морской авиации Черноморского флота в 2017 году превысил плановые показатели и составил около 5000 часов. В полигонах боевой подготовки летчики Черноморского флота отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, минные постановки, ведение воздушной разведки, десантирование, поиск подводных лодок, выполнив порядка 4000 боевых упражнений. В Средиземном море экипажи палубных вертолетов несли боевое дежурство на борту фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России. Цикл подготовки летного состава включает выполнение лётчиками полётов днём, ночью и в сложных метеорологических условиях самостоятельно, в составе авиационных подразделений, а также во взаимодействии с корабельными и сухопутными группировками флота.