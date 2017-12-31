Космонавт «Роскосмоса» Шкаплеров показал с МКС Крымский мост и Севастополь

Уроженец Севастополя российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Крым и строящийся мост из космоса.

На фотографиях, в частности, запечатлены Севастополь с Балаклавой и строящийся в Керченском проливе Крымский мост.

В настоящее время Шкаплеров находится на Международной космической станции в качестве капитана пилотируемого корабля «Союз МС-07», который 17 декабря стартовал с космодрома Байконур. Членами экипажа также являются астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.