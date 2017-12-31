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Фотофакты

Космонавт «Роскосмоса» Шкаплеров показал с МКС Крымский мост и Севастополь

  •  © crimea.ria.ru

Уроженец Севастополя российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Крым и строящийся мост из космоса.

На фотографиях, в частности, запечатлены Севастополь с Балаклавой и строящийся в Керченском проливе Крымский мост.

В настоящее время Шкаплеров находится на Международной космической станции в качестве капитана пилотируемого корабля «Союз МС-07», который 17 декабря стартовал с космодрома Байконур. Членами экипажа также являются астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

  •  © crimea.ria.ru
  •  © crimea.ria.ru
http://crimea.ria.ru/society/20171231/1113350910.html

Роскосмос, Крымский мост, Крым, Севастополь
  • luckystrike luckystrike
    31.12.1719:57:05

    Фотошоп, я программист, меня не обманешь.

    Отредактировано: luckystrike~19:58 31.12.17
    #992870
    • Нет аватара mozay
      31.12.1720:26:15

      Я вообще дочь офицера и в космосе не все однозначно.

      #992879
    • Sergio Buk Sergio Buk
      31.12.1722:14:22

      Я бы смайлик поставил в конце. Не все в сарказм могут.

      #992898
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