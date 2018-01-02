Росэнергоатом: в 2017 году АЭС России установили абсолютный рекорд выработки — 202,868 млрд кВтч, превысив достижение предыдущего года и баланс ФАС

В 2017 году выработка электроэнергии АЭС России (входят в Электроэнергетический дивизион «Росатома») достигла очередного рекорда.Российские АЭС превысили достижение 2016 года по объёму выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку более чем на 6,5 миллиардов кВтч — до 202,868 млрд кВтч (против 196,366 млрд кВтч в 2016 году.).

Баланс ФАС за 2017 превышен на 3 млрд кВтч (при плановом показателе в 199,84 млрд кВтч).Наибольшую выработку среди российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд Концерна, обеспечили Калининская, Балаковская (порядка 32 млрд кВтч каждая) и Ленинградская АЭС (26,7 млрд кВтч).Таким образом, российские АЭС установили абсолютный рекорд за всю историю существования российской атомной энергетики, приблизившись к абсолютному рекорду по выработке, достигнутому лишь во времена Советского Союза в 1989 г. (212,58 млрд кВтч с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении).