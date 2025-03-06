На втором блоке АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) завершили монтаж второго яруса внутренней защитной оболочки

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4 марта 2024 года на энергоблоке № 2 АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, строительство которой ведется под руководством Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом», завершился монтаж второго яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО). Работы начались 16 февраля и проводились силами двух бригад, в составе которых трудились более 80 специалистов. Для установки конструкции использовался тяжеловесный кран.

«Сегодня мы установили в проектное положение второй ярус ВЗО на энергоблоке № 2. Важно отметить, что данное событие было реализовано с опережением сроков благодаря тесному взаимодействию египетской и российской сторон, а также использованию передовых инженерных решений и организации ПСР-проекта по оптимизации сроков монтажа и бетонирования. Это достижение открывает перед нами горизонт работ по армированию и монтажу опалубки с дальнейшим бетонированием второго яруса ВЗО, что является одним из ключевых событий 2025 года для энергоблока № 2» — отметил вице-президент АО «АСЭ» — директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.

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Внутренняя защитная оболочка (ВЗО) представляет собой цилиндрическую конструкцию, внутри которой размещаются ядерный реактор и оборудование первого контура атомной электростанции. Второй ярус ВЗО состоит из 12 «блоков-лепестков», изготовленных непосредственно на производственной площадке в Египте. Каждый блок имеет габариты 12 метров в длину и 14 метров в высоту, а их вес варьируется от 60 до 90 тонн.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ключевые компании атомной отрасли, включая АО «Атомстройэкспорт» (с офисами в Москве, Нижнем Новгороде и филиалами в России и за рубежом), Объединенный проектный институт — АО «Атомэнергопроект» (с филиалами в Московском, Нижегородском, Санкт-Петербургском регионах, а также за пределами России) и дочерние строительные организации. Дивизион занимает лидирующие позиции в мире по объему портфеля заказов и количеству одновременно строящихся АЭС в различных странах. Около 80% выручки дивизиона формируется за счет международных проектов. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по строительству АЭС большой мощности в России и за рубежом, предоставляя полный спектр услуг, включая управление проектами, проектирование и внедрение современных технологий Multi-D для управления сложными инженерными объектами.

АЭС «Эль-Дабаа» станет первой атомной электростанцией в Египте. Она возводится в городе Эль-Дабаа, расположенном в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый, оснащенных реакторами типа ВВЭР-1200, относящимися к новейшему третьему поколению водо-водяных реакторов. Эти технологии уже успешно применяются на других АЭС. Строительство АЭС «Эль-Дабаа» осуществляется в рамках контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно договоренностям, Россия не только построит станцию, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока ее эксплуатации, а также окажет поддержку в обучении египетского персонала и техническом обслуживании в течение первых 10 лет работы АЭС. Кроме того, в рамках отдельного контракта российская сторона построит специализированные хранилища и предоставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Россия активно развивает международные торгово-экономические отношения, уделяя особое внимание сотрудничеству с дружественными странами. Несмотря на внешние вызовы, отечественная экономика продолжает наращивать экспортный потенциал, поставляя товары, услуги и сырье по всему миру. Крупные международные проекты в энергетической сфере, такие как строительство АЭС «Эль-Дабаа», являются важной частью этой работы. «Росатом» и его предприятия играют ключевую роль в реализации этих проектов, укрепляя позиции России на мировом рынке атомной энергетики.

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