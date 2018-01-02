В школы Бурятии поступают новые автобусы

В рамках реализации Государственной программы РБ «Развитие образования и науки» в 2017 году в районы Бурятии поступило 25 школьных автобусов.

Новые автобусы вместимостью 22 места были приобретены на условиях софинансирования с муниципальными образованиями. Общая сумма финансирования — 33,6 млн рублей.

Автобусы направлены в 23 муниципалитета, в том числе в г. Улан-Удэ и г. Северобайкальск. В столице республики новый транспорт получили школы № 8 и № 44. Благодаря этому организована перевозка школьников, проживающих в п. Тулунжа, СНТ «20 лет Победы», ДНТ «Весна», СНТ «Черемушки», ДНТ «Дружба» и СНТ «Комсомольский остров», сообщили в отделе материально-технического развития и обеспечения безопасности Минобрнауки РБ.

В 2017 году обновление парка школьных автобусов идет за счет средств федерального бюджета. Ранее Правительство РФ выделило на эти цели 3 млрд. рублей. Распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2017 г. № 1921-р утверждено распределение школьных автобусов российского производства между субъектами Российской Федерации, в том числе 39 автобусов для Республики Бурятия.

В настоящее время проводится процедура заключения государственного контракта между Министерством промышленности и торговли РФ, поставщиками и субъектами РФ.

В общей сложности в 2017 году в республику поступило 64 школьных автобуса. Всего за период с 2011 по 2016 гг. для школ Бурятии приобретено 109 новых автобусов, соответствующих ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей».