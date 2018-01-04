Модульный корпус детского сада на 100 мест открыли в Крыму

В Армянске, на територии существующего детского сада «Белоснежка», появился новый модульный корпус на 100 мест.

На реконструкцию детского сада «Светлячок», которую провели в это же время и возведение модульного здания в «Белоснежке» было потрачено более 150 миллионов рублей, выделенных Армянску из бюджета республики.

Дошколят будут воспитываться в 4-ёх группах, где уже установлена новая мебель, обустроены санузлы, причем, раздельные, закуплены новые игрушки и методический материал.

Кроме этого в этом модульном здании оборудованы методический кабинет и спортивно-музыкальный зал. В этом блоке будут воспитываться дети сотрудников пограничного управления, офисное здание для которого строится по-соседству.