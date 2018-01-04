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Детские сады и школы

Модульный корпус детского сада на 100 мест открыли в Крыму

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В Армянске, на територии существующего детского сада «Белоснежка», появился новый модульный корпус на 100 мест.

На реконструкцию детского сада «Светлячок», которую провели в это же время и возведение модульного здания в «Белоснежке» было потрачено более 150 миллионов рублей, выделенных Армянску из бюджета республики.

Дошколят будут воспитываться в 4-ёх группах, где уже установлена новая мебель, обустроены санузлы, причем, раздельные, закуплены новые игрушки и методический материал.

Кроме этого в этом модульном здании оборудованы методический кабинет и спортивно-музыкальный зал. В этом блоке будут воспитываться дети сотрудников пограничного управления, офисное здание для которого строится по-соседству.

  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
http://armgov.ru/menu/nash_gorod/news_gorod/s_novogo_goda_v_detskij_sad/

Крым, детский сад
  • Человек Человек
    04.01.1812:58:06

    «…обустроены санузлы, причем, раздельные,…"

    Выделено! Всё правильно, нужно воспитывать с малолетства, есть девочки и мальчики и никаких гендерных извращений.

    #993587
  • Комментарий удален
  • shigorin shigorin
    04.01.1823:57:07

    Братцы, все три эти запятые излишни и неграмотны -- прошу починить:

    > В Армянске, на територии существующего детского сада «Белоснежка»,

    > причем, раздельные

    Также и «4-ёх» лучше бы написать даже не «4-х», а «четырёх».

    Спасибо!

    Отредактировано: shigorin~23:57 04.01.18
    #993767
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