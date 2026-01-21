В Раздольненском районе Крыма после капитального ремонта открылась МБОУ школа — детский сад
20 января 2026 года, после капитального ремонта торжественно открылась «Серебрянская школа — детский сад имени кавалера ордена Мужества В. Тошмотова».
Ремонт проведен в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения.
В ходе реализации проекта проведена внутренняя отделка помещений, заменены инженерные коммуникации, модернизирована система отопления и водоснабжения, обновлен фасад здания, проведены электромонтажные и осветительные работы, осуществлена внутренняя облицовка стен и потолков.
После поздравлений и традиционного разрезания красной ленточки директор школы Светлана Кокоркина провела для гостей первую экскурсию. Они увидели светлые, оснащённые современным оборудованием классы, уютные группы для дошкольников, новый спортивный зал, библиотеку и столовую.
