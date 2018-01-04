«Газпром» нарастил добычу газа и установил рекорд по экспорту

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о успешной деятельности компании. В 2017 году корпорация увеличила добычу газа на 12,4%, экспорт — на 8,1%.

По словам Миллера, добыча голубого топлива в минувшем году увеличилась до 472 миллиардов кубометров, а его экспорт в Европу достиг 193,6 миллиарда кубометров.

Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «В 2017 году, по оперативным данным, „Газпром“ добыл 471 миллиард кубических метров газа. Это на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 миллиарда кубических метров».

По словам Миллера, 2017-й стал годом новых экспортных рекордов Газпрома, передает ТАСС. «Установлен новый рекорд экспорта за год. В 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 миллиардов кубических метров газа. Это на 14,6 миллиарда кубометров (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 миллиарда кубометров)», — сказал председатель правления «Газпрома».