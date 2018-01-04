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Экспорт

«Газпром» нарастил добычу газа и установил рекорд по экспорту

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о успешной деятельности компании. В 2017 году корпорация увеличила добычу газа на 12,4%, экспорт — на 8,1%.

По словам Миллера, добыча голубого топлива в минувшем году увеличилась до 472 миллиардов кубометров, а его экспорт в Европу достиг 193,6 миллиарда кубометров.

Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «В 2017 году, по оперативным данным, „Газпром“ добыл 471 миллиард кубических метров газа. Это на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 миллиарда кубических метров».

По словам Миллера, 2017-й стал годом новых экспортных рекордов Газпрома, передает ТАСС. «Установлен новый рекорд экспорта за год. В 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 миллиардов кубических метров газа. Это на 14,6 миллиарда кубометров (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 миллиарда кубометров)», — сказал председатель правления «Газпрома».

http://www.ntv.ru/novosti/1967926/

Газпром, экспорт газа, добыча газа
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    04.01.1818:07:31

    Где там псевдоэксперты с зеленой энергетикой?)))

    #993685
    • Нет аватара mirosh1981
      04.01.1818:13:27

      «Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей с одной стороны демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой — его надежные поставки в необходимых объемах», — отметил он.

      В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы — целевого региона для проекта «Северный поток — 2», который «Газпром» реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы.

      Так, максимальный исторический объем — 53,4 млрд куб. м газа — «Газпром» поставил на крупнейший экспортный рынок компании — в Германию. Рост — на 3,6 млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд куб. м).

      Миллер отметил, что на новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию — они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды — 4,6 млрд куб. м (на 4,5% больше к рекордному 2007 году и на 9,7% к 2016 году).

      Вырос спрос на российский газ во Франции — поставки достигли 12,3 млрд куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии — 5,8 млрд куб. м (+28%), в Словакии — 4,6 млрд куб. м (+24,5%).

      Кроме того, добавил Миллер, рекордный объем российского газа был поставлен в Данию — 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был установлен предыдущий максимальный показатель).

      Подробнее на ТАСС:

       [ссылки отключены] 

      #993687
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      04.01.1819:59:38

      А зачем вообще противопоставлять углеводороды и зелёную энергетику? Пока что бурный рост второго никак не отменяет роста потребления нефти и газа на планете, и как минимум ближайшие лет 10-15 эта тенденция меняться не собирается. Энергия всякая нужна, энергия всякая важна.

      #993711
      • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
        04.01.1820:03:01

        Еще бы понять, что такое «зеленая энергетика» и с чем её едят. Похоже на большой мыльный пузырь, который надули за большие деньги.

        #993714
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