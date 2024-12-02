Экспорт «Газпрома» в КНР по «Силе Сибири» вышел на максимальный проектный уровень

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Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении), сообщил «Газпром». Согласно договоренности сторон, суточные поставки были увеличены на месяц раньше — с 1 декабря 2024 года (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года).

По итогам 2024 года поставки газа по «Силе Сибири» превысят контрактные обязательства «Газпрома» на этот год, отмечает российская компания.

В сообщении приводится комментарий председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера: «Пять лет „Газпром“ поставляет российский трубопроводный газ в Китай по „Силе Сибири“. Поставляет надежно, в объемах, которые нужны нашим партнерам. Даже когда эти объемы превышают контрактные обязательства „Газпрома“. Мы видим востребованность российского газа на растущем китайском рынке и важную роль, которую играет российский газ для стабильного энергоснабжения экономики Китая. Долгосрочные контракты между „Газпромом“ и CNPC укрепляют добрососедские отношения наших стран. Уверен, что взаимовыгодное стратегическое сотрудничество в газовой сфере продолжит динамично развиваться на благо России и Китая».

«Газпром» начал поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

После очередного наращивания объема суточных поставок «Газпром» станет крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, с большим запасом обойдя Туркменистан. При этом по сумме поставок газа (с учетом также экспорта в виде СПГ) Россия уже давно является лидером по поставкам в КНР.

«Газпром» приводит информацию о фактических поставках по «Силе Сибири» согласно графику наращивания поставок: в 2020 году — 4,1 млрд куб. м; в 2021 году — 10,39 млрд куб. м; в 2022 году — 15,4 млрд куб. м; в 2023 году — 22,73 млрд куб. м. При этом объем поставок регулярно превышал годовые контрактные обязательства «Газпрома», отмечается в сообщении.

Для 2024 года был предусмотрен контрактный объем 30 млрд куб. м — в пересчете на сутки это более 86 млн кубометров. Новый уровень поставок соответствует суточному объему примерно 109 млн кубометров.

Параллельно с ростом мощностей добычи и транспортировки в России китайская сторона развивала транспортные и газораспределительные мощности на своей территории.

Принимающая российский газ китайская магистральная инфраструктура расходится по трем направлениям — северному, центральному и южному. Северная часть — Хэйхэ (город в провинции Хэйлунцзян через реку Амур от российского Благовещенска) — Чанлин (провинция Цзилинь) и центральная часть Чанлин — Юнцин (провинция Хэбэй) были введены в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах соответственно. Строительство южной части Юнцин (Хэбэй) — Шанхай началось в июле 2020 года. Таким образом обеспечиваются поставки в три провинции северо-востока Китая; регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы.

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