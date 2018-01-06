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Армия и Флот

Воздушно-космические силы России получили более 70 новейших РЛС

  • Воздушно-космические силы России получили более 70 новейших РЛС
  • Воздушно-космические силы России получили более 70 новейших РЛС
  •  © media.tvzvezda.ru

В подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил поступило более 70 новейших радиолокационных станций в 2017 году. Среди них новейшие радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М», радиолокационные станции средних и больших высот «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2», радиолокационные станции малых высот «Подлет-К1» и «Подлет-М», «Каста-2-2», «Гамма-С1», а также современные комплексы средств автоматизации «Фундамент» и другие средства.

РЛС предназначены для распознавания воздушных объектов, а также определения их параметров, таких как дальности, скорости, высоты и определения госпринадлежности.

Новые образцы вооружения радиотехнических войск, в отличие от средств радиолокации предыдущих поколений, созданы на современной элементной базе, с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы и, следовательно, высокой боевой эффективностью в сочетании с простотой применения и технического обслуживания.

Все современные РЛС отличаются высокой помехоустойчивостью, способностью выполнять задачу по ведению радиолокационной разведки на любых позициях и повышенными возможностями по обнаружению различного класса целей.

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201801060824-5ies.htm

Армия, ВКС, Небо-М, РЛС Противник, Всевысотный обнаружитель, Сопка-2, Подлет-К1, Подлет-М, Каста-2-2, Гамма-С1
  • oleg repin oleg repin
    06.01.1811:16:12

    НЕ ПОЙМУ, Это реклама или разглашение военной тайны?

    #994066
    • Игорь Копеецкий Игорь Копеецкий
      06.01.1812:26:53

      Хорошо ,допустим ,Вы -шпиен. Что Вы поймете из данной информации ?

      Я еще понимаю ,несколько лет назад писали сколько РЛС каждого типа поставлялись в войска, а тут — только средняя температура по больнице. Тем более, в соседних ветках обсуждают поступление каждого борта.

      #994080
  • oleg repin oleg repin
    06.01.1812:58:53

    Серьёзный ответ на несерьёзный вопрос.   

    #994085
    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      06.01.1813:14:24

      Да успокойтесь вы   , военную тайну никто не разглашает. Вся информация из официальных источников.

      Отредактировано: Natiksoldatik~13:15 06.01.18
      #994089
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