Kотенко Cергей Космонавтика

Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками запущена с космодрома Плесецк

Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны России.

Пуск выполнен в 11:29 мск боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома в Архангельской области.

В Минобороны отметили, что запуск прошел успешно. Военные спутники выведены на целевые орбиты, специалисты взяли их на управление, аппараты работают штатно, сообщили в Министерстве обороны.

Космический пуск 23 апреля стал седьмым по российской программе в 2026 году.

Источник: iz.ru

    Нет аватара alexm24.04.26 14:47:04

    Ну что сказать- очень радует. Ждем теперь уточнения: а что же за спутники полетели???

      Нет аватара Алексей Растригин24.04.26 17:38:27
      Вы с какой целью интересуетесь?


      Вы с какой целью интересуетесь?       

      Нет аватара Лес24.04.26 17:56:15

      alexm

      Полетели космические спутники, это все знают.


      Полетели космические спутники, это все знают.

