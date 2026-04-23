Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками запущена с космодрома Плесецк
Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны России.
Пуск выполнен в 11:29 мск боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома в Архангельской области.
В Минобороны отметили, что запуск прошел успешно. Военные спутники выведены на целевые орбиты, специалисты взяли их на управление, аппараты работают штатно, сообщили в Министерстве обороны.
Космический пуск 23 апреля стал седьмым по российской программе в 2026 году.
