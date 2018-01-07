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В Белгороде открыт нейро-ортопедический центр

  •  © belregion.ru

В Белгороде был открыт нейро-ортопедический центр «Поколение», который разместился в новом пятиэтажном здании общей площадью помещений свыше 3 тысяч квадратных метров. Здесь будет организована медицинская помощь замкнутого цикла с максимальной экономией времени пациентов.

Центр оснащен современными системами диагностики и хирургии. Приоритетные направления работы: высокотехнологичные вмешательства на всех отделах позвоночника, хирургия кисти и стопы, эндоскопическая хирургия коленного, плечевого и прочих мелких суставов, реабилитация в раннем послеоперационном и промежуточном периоде.В центре планируется обеспечить амбулаторный прием в среднем 50 тысяч посещений в год и проведение около тысячи высокотехнологичных операций в год. Общая численность работающих составит около 100 человек.

  •  © belregion.ru

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

http://www.belregion.ru/press/news/index.php?ID=22442

модернизация здравоохранения, Белгородская область
  • Human RS Human RS
    07.01.1814:56:22

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    •  © belregion.ru

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