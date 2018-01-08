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В Воронежской области возводится новый энергоблок Воронежской ТЭЦ-1

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В настоящий момент завершен монтаж четырех газотурбинных установок. Кроме того, проектом предусмотрена установка четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паровых турбин мощностью 25 МВт каждый отечественного производства. Практически все основное оборудование закуплено и находится на площадке. Смонтирована шестисекционная вентиляторная градирня, ведется активная подготовка зданий главного корпуса и закрытого распределительного устройства. Также в настоящее время возводятся фундаменты технологических эстакад, трубопроводов, кабельных трасс. В общей сложности на строительной площадке работают порядка 400 человек и 30 единиц техники.

Ввод ПГУ-223 МВт позволит увеличить выработку электроэнергии на основе внедрения эффективной парогазовой технологии и повысить надежность электро- и теплоснабжения потребителей города Воронежа.

Строительство вышло на завершающий этап и сдать объект в эксплуатацию планируется к концу 2018 года.

Публичное акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») является одной из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний. Она р аботает в 10 областях ЦФО — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав ПАО «Квадра» входят 20 электростанций, 248 котельных, тепловые сети общей протяженностью 4970,4 км. Общая установленная электрическая мощность компании — 2 862,2 МВт, тепловая — 13 459,9 Гкал/ч.

Основными видами деятельности ПАО «Квадра» является производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей потребителей Центрального федерального округа в тепловой энергии.

В состав филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» входят производственные подразделения ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Тепловые сети.

Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация — основная теплоснабжающая организация в городе Воронеже. Объем отпуска теплоэнергии составляет 62% от общего теплопотребления города.

Воронежская ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в октябре 1933 года. В настоящее время она имеет установленную электрическую мощность 138 МВт и является основным источником для покрытия тепловых нагрузок в паре важнейших промышленных предприятий Левобережного района города Воронежа («Воронежсинтезкаучук», «Рудгормаш» и другие), а также теплоснабжения населения и социальных объектов значительной части города Воронежа (Левобережный, части Железнодорожного, Ленинского и Центрального районов).

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https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/1452573

Воронежская область, Воронежской ТЭЦ-1
  • Великоросс Великоросс
    08.01.1801:30:00

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    #994425
  • Human RS Human RS
    08.01.1803:24:05

    Итак, раз мы с коллегой опубликовали первую в этом году новость про объект энергогенерации, то стоит, припомнив итоги прошедшего очень продуктивного 2017 года по части ввода новых генераций (кто не читал, наш уважаемый коллега Виктор Качурак сделал весьма годные итоговые обзоры года sdelanounas.ru/blogs/101974/

    и https://sdelanounas.ru/blogs/102139/ ), правда еще несколько объектов были сданы уже после публикации им обзоров, поэтому остальное читайте в блоге Энергетика и ТЭК), и прикинуть что ждет в этом году. Если у кого будет что добавить или где поправить, то пишите. Год ожидается тоже очень «жирный»    

    — Вывод на полную мощность нового энергоблока № 4 Ростовской АЭС (Ростовская область). Физичиский пуск был перед новым годом. Мощность 1000 МВт

    — Физический пуск и также вывод на полную мощность энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (Ленинградская область). Мощность 1200 МВт

    — Возможно успеют и начать физический пуск энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (Воронежская область). Но даже если не успеют, то видимо физический пуск и вывод на полную мощность уже к весне 2019-го. Мощность 1200 МВт

    — Запуск первого энергоблока новой угольной Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область). Мощность 120 МВт

    — Запуск новой газовой Затонской ТЭЦ (Республика Башкирия). Мощность 210 МВт

    — Запуск новой газовой Грозненской ТЭС (Республика Чечня). Мощность 180 МВт

    — Запуск новой газовой Симферопольской ТЭС (Республика Крым). Мощность 470 МВт

    — Запуск новой газовой Сакской ТЭЦ (Республика Крым). Мощность 120 МВт

    — Запуск новой газовой Севастопольской ТЭС (город федерального значения Севастополь). Мощность 470 МВт

    — Запуск новой газовой Прегольской ТЭС (Калининградская область). Мощность 440 МВт

    — Запуск новой газовой Маяковской ТЭС (Калининградская область). Мощность 156 МВт

    — Запуск новой газовой Талаховской ТЭС (Калининградская область). Мощность 156 МВт

    — Запуск новой газовой Воронежской ТЭЦ-1 (Воронежская область). Мощность 223 МВт

    — Запуск новой Зарамагской ГЭС-1 (Республика Северная Осетия-Алания). Мощность 173 МВт

    — Запуск оставшихся гидроагрегатов новой Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская область). Мощность 570 МВт

    — Запуск новой ВЭС в Ульяновской области. Мощность 35 МВт. Вообще этот объект планировали запустить в ноябре 2017, но поскольку эту первый крупный ветропарк в России, плюс с частичной локализацией производства компонентов (по контракту в перспективе нескольких лет производство мощных ветряков полностью локализуют в у нас), то ввод пока задерживается, но без сомнений состоится в этом году.

    — Запуск 2 новых СЭС в Саратовской области. Мощность 30 МВт

    — Запуск 5 новых СЭС в Оренбургской области. Мощность 90 МВт

    — Запуск новой СЭС в Волгоградской области. Мощность 10 МВт

    — Запуск новой СЭС в Республике Бурятия. Мощность 15 МВт

    Еще крупные и поменьше электростанции строятся в Башкирии, Туве, Астраханской области (там сразу 6 станций; кстати, одну из запущенных в прошлом году Виктор Качурак пропустил в своих итоговых обзорах) и Забайкальском крае, часть должны сдать в этом году. Если кто поможет с конкретикой, то буду благодарен.

    АПД. Материал дополнен.

    АПД. Еще дополнение.

    Отредактировано: Human RS~13:06 08.01.18
    #994438
    • Гаврилюк Сергей
      08.01.1810:18:37

      Зато вот печалка,на Каширской ГРЭС начинают выводить блоки, два уже останови,Оставят в итоге только третий

      И мощность упадет с 1920 до 330 МВт

      Интересно почему, и что дальше с ней будет?

      #994459
      • Нет аватара Don
        08.01.1815:19:07

        Угольные и газомазутные блоки старше 50 лет? Экономика и экология.

        Даже в 2002 не стали восстанавливать 3 блок.

        #994533
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