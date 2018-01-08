В Воронежской области возводится новый энергоблок Воронежской ТЭЦ-1

В настоящий момент завершен монтаж четырех газотурбинных установок. Кроме того, проектом предусмотрена установка четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паровых турбин мощностью 25 МВт каждый отечественного производства. Практически все основное оборудование закуплено и находится на площадке. Смонтирована шестисекционная вентиляторная градирня, ведется активная подготовка зданий главного корпуса и закрытого распределительного устройства. Также в настоящее время возводятся фундаменты технологических эстакад, трубопроводов, кабельных трасс. В общей сложности на строительной площадке работают порядка 400 человек и 30 единиц техники.

Ввод ПГУ-223 МВт позволит увеличить выработку электроэнергии на основе внедрения эффективной парогазовой технологии и повысить надежность электро- и теплоснабжения потребителей города Воронежа.

Строительство вышло на завершающий этап и сдать объект в эксплуатацию планируется к концу 2018 года.

Публичное акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») является одной из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний. Она р аботает в 10 областях ЦФО — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав ПАО «Квадра» входят 20 электростанций, 248 котельных, тепловые сети общей протяженностью 4970,4 км. Общая установленная электрическая мощность компании — 2 862,2 МВт, тепловая — 13 459,9 Гкал/ч.

Основными видами деятельности ПАО «Квадра» является производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей потребителей Центрального федерального округа в тепловой энергии.

В состав филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» входят производственные подразделения ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Тепловые сети.

Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация — основная теплоснабжающая организация в городе Воронеже. Объем отпуска теплоэнергии составляет 62% от общего теплопотребления города.

Воронежская ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в октябре 1933 года. В настоящее время она имеет установленную электрическую мощность 138 МВт и является основным источником для покрытия тепловых нагрузок в паре важнейших промышленных предприятий Левобережного района города Воронежа («Воронежсинтезкаучук», «Рудгормаш» и другие), а также теплоснабжения населения и социальных объектов значительной части города Воронежа (Левобережный, части Железнодорожного, Ленинского и Центрального районов).