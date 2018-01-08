В городской больнице Мичуринска открыт новый корпус

В новом корпусе разместились поликлиника, которая ранее была в здании, расположенном на территории завода «Прогресс», новая лаборатория с современным оборудованием, реанимационное и травматологическое отделения. Каждое отделение укомплектовано новейшим медицинским оборудованием, позволяющим оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь.

Новое отделение состоит из зала ожидания, предназначенного для пациентов и для сопровождающих их родственников, здесь же производят регистрацию поступающих больных и оформление необходимой документации. Для оказания экстренной помощи есть противошоковая палата и перевязочная, для санитарной обработки поступающих больных оборудован санпропускник.

Новшество, которое отличает отделения, расположившиеся в данном корпусе — палаты-трансформеры. Их неоспоримое преимущество — в мобильных прозрачных перегородках, при помощи которых можно создавать палаты на удобное количество коек и даже боксы, рассчитанные на одного пациента (к примеру, если у него выявлено инфекционное заболевание). Новейшее оборудование облегчит наблюдение за тяжелобольными в реанимации.

На ввод в эксплуатацию и ремонт здания были выделены субсидии в размере 10 миллионов рублей.

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