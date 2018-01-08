Липецкий и Карельский филиалы Почты России получили новые автомобили российского производства
Ключи от отечественных автомобилей различной комплектации на Соборной площади Липецка получили водители «Почты России», признанные лучшими в своей профессии.
Помимо модернизации автопарка, согласно заключенному соглашению между администрацией региона и руководством «Почты России», в 2018 году будет отремонтировано 37 отделений почтовой связи, — заявили в администрации Липецкой области.
Ряды автопарка УФПС Республики Карелия пополнились тремя автомашинами ГАЗон Next, двумя ГАЗ Соболь и легковым автомобилем Skoda Octavia.
В ближайшее время машины приступят к доставке почты по территории самого крупного Петрозаводского почтамта, обслуживающего более 80 отделений почтовой связи в Карелии.
Сейчас по дорогам Карелии курсирует 131 автомобиль, при этом возраст почти половины машин не превышает 3 лет.
http://www.gov.karelia.ru...News/2017/12/1213_19.html
08.01.1820:56:23
08.01.1823:19:12