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Транспорт и логистика

Липецкий и Карельский филиалы Почты России получили новые автомобили российского производства

  •  © www.admlip.ru

Ключи от отечественных автомобилей различной комплектации на Соборной площади Липецка получили водители «Почты России», признанные лучшими в своей профессии.

Помимо модернизации автопарка, согласно заключенному соглашению между администрацией региона и руководством «Почты России», в 2018 году будет отремонтировано 37 отделений почтовой связи, — заявили в администрации Липецкой области.

Ряды автопарка УФПС Республики Карелия пополнились тремя автомашинами ГАЗон Next, двумя ГАЗ Соболь и легковым автомобилем Skoda Octavia.

В ближайшее время машины приступят к доставке почты по территории самого крупного Петрозаводского почтамта, обслуживающего более 80 отделений почтовой связи в Карелии.

Сейчас по дорогам Карелии курсирует 131 автомобиль, при этом возраст почти половины машин не превышает 3 лет.

  •  © www.admlip.ru

 http://www.gov.karelia.ru...News/2017/12/1213_19.html 

http://www.admlip.ru/news/u_pochtovoy_sluzhby_regiona_poyavilis_novye_avtomobili/

Липецкая область, Карелия, Почта России
  • Муза Рубацкая Муза Рубацкая
    08.01.1820:56:23

    Вид автомобилей красивый, а водителей — нет, пора их одевать в фирменную форму.   

    #994666
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