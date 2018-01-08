Состоялась торжественная закладка памятного знака на строительстве Курской АЭС-2

Это событие, произошедшее в конце декабря 2017 года, стало началом армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1 — одного из ключевых событий строительства станции замещения КуАЭС-2 с реакторами нового поколения ВВЭР-ТОИ.

Общий объем инвестиций в строительство станции замещения составит около 450 млрд рублей.

Событию предшествовала большая подготовительная работа. Под основание реакторного здания энергоблока № 1, было уложено более 630 тысяч кубометров песка и песчано-гравийной смеси — толщина этой, так называемой «подушки» равна высоте 5-этажного дома. Надежность основания и устойчивость к деформации подтвердили несколько геотехнических испытаний. Это создало необходимые условия для своевременного выполнения ключевого события 2017 года — начала армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1.

По проекту возведение фундаментной плиты запроектировано арматурными коврами и крупными армоблоками, которые объединяются на монтаже с помощью муфт. Памятная надпись «Будущее закладывается сегодня!Первая муфта инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ» выгравирована на одной из таких муфт.

Вся работа, которая ведется на стройплощадке, нацелена на четкое выполнение намеченных сроков сооружения новой атомной станции. Очень важно отметить, что возведение станции идет строго по графику. Наступает основной период строительства, и мы планируем, что первый энергоблок будет сооружен за 54 месяца, начиная от укладки «первого бетона» в фундаментную плиту реакторного здания. На это событие планируется выйти в первом полугодии 2018 года, а строительство первого энергоблока должно завершиться к концу 2022 года.