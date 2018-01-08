В районах Кабардино-Балкарии открываются филиалы «Детской академии творчества «Солнечный город»
В районных центрах Кабардино-Балкарии открываются филиалы «Детской академии творчества «Солнечный город», крупнейшего на юге России учреждения дополнительного образования с охватом более пяти тысяч детей. Один из них начал работу в Тереке.
Здание общей площадью около 900 квадратных метров оснащено современным оборудованием. Здесь созданы условия для занятий по направлениям детского технопарка — робототехника, энерджи, IT-технологии. Работают школы раннего развития и изучения иностранных языков, центр для одаренных детей, литературный клуб, секция художественной гимнастики, обеспечивается консультационная поддержка и доступ к новейшим образовательным программам с использованием информационных технологий в дистанционном режиме.
Символический ключ, изготовленный на 3D-принтере «Солнечного города» ребятами из Нальчика, передан воспитанникам филиала в Терском районе.
- Великоросс
- 08.01.201819:46
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08.01.1819:48:45