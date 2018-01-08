В Воронежском техническом университете открыта новая лаборатория

«Умный и здоровый дом» на территории опорного вуза был построен совместно со специалистами японской корпорации «Nice «в рамках российско-японского сотрудничества. Пилотный проект в области современного гражданского строительства был завершен летом 2017 года. Двухэтажный дом площадью 170 квадратных метров полностью создан по энерго- и ресурсосберегающим технологиям с использованием передовых цифровых разработок ведущих японских компаний. Построен дом из высокопрочного клееного бруса, с применением уникальной системы креплений из углеродистой стали «пауэр билд».

Второй этаж поделен на три лабораторные комнаты и общее пространство, в котором представлены все материалы, использовавшиеся при возведении «умного дома». В лабораториях планируется проведение различных исследований влияния материалов и конструкций на состояние здоровья людей, продолжительность и качество их сна и на производительность труда. Каждая лаборатория отличается материалами отделки, освещением, соотношением температуры и влажности.

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