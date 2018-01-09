Первые в 2018 году новые школы открылись на Юге России

1. Школу на 1000 мест открыли в Ставрополе

Новая школа начала работать 9 января в микрорайоне «Перспективный» юго-западного района Ставрополя, где проживает 60 тыс. человек. В неё уже набрано 13 классов.

Школа № 45 в густонаселённом 529-м квартале стала одной из лучших в городе. В ней оборудованы актовый зал, столовая, два плавательных бассейна, два спортивных зала и зал для хореографии. На ее территории предусмотрено футбольное поле, беговые дорожки, спортплощадки, площадки для занятий по биологии и изучения правил дорожного движения, а также комплексная учебная площадка для занятий начальных классов на открытом воздухе.

Новая школа № 45 будет работать в две смены. С 1 сентября она примет еще и учеников 9-х, 10-х и 11-х классов, а это примерно 500 человек.

Школа, построенная в рамках федеральной программы развития образования, рассчитана на 1000 мест. На ее строительство и оборудование было выделено 780 млн. рублей.

В нынешнем году в Ставропольском крае планируется начать строительство школы на тысячу мест в Михайловске.

В 2017 году в Ставропольском крае были построено три школы — в Пятигорске на 500 мест, в Ессентуках на 504 места и в селе Озек-Суат Нефтекумского района на 220 мест.

Таким образом, всего в общеобразовательных организациях края в прошлом году создано 2 тыс. 224 новых места.

2. 9 января в Армавире Краснодарского края ввели в эксплуатацию новую начальную школу на 400 учащихся. На ее строительство по федеральной программе было выделено 320 млн рублей.

В трехэтажном здании школы № 9 разместятся 14 начальных классов, актовый и читальный залы, два спортивных зала и помещение для занятий ритмикой. Весь третий этаж отдан под кабинеты дополнительного образования, в одном из них — лаборатория робототехники. В холлах на этажах оборудованы игровые зоны, установлены шахматные доски. Есть процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты.

Построили корпус за восемь месяцев — стартовали работы в апреле, а 21 декабря строительство завершили. Открытие нового здания позволит всем ученикам школы учиться в первую смену.

По информации пресс-службы админирации Краснодарского края, около 30 лет школы в Армавире не строились. Проект реализован в рамках федеральной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

В 2017 году в регионе было возведено 8 школ, а до конца 2018 года планируется открыть еще 10 учебных заведений.

http://usi26.ru/novosti/s...vnyj-otkrylas-shkola-n45/