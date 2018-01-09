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Детские сады и школы

Первые в 2018 году новые школы открылись на Юге России

1. Школу на 1000 мест открыли в Ставрополе

  •  © usi26.ru

Новая школа начала работать 9 января в микрорайоне «Перспективный» юго-западного района Ставрополя, где проживает 60 тыс. человек. В неё уже набрано 13 классов.

Школа № 45 в густонаселённом 529-м квартале стала одной из лучших в городе. В ней оборудованы актовый зал, столовая, два плавательных бассейна, два спортивных зала и зал для хореографии. На ее территории предусмотрено футбольное поле, беговые дорожки, спортплощадки, площадки для занятий по биологии и изучения правил дорожного движения, а также комплексная учебная площадка для занятий начальных классов на открытом воздухе.

Новая школа № 45 будет работать в две смены. С 1 сентября она примет еще и учеников 9-х, 10-х и 11-х классов, а это примерно 500 человек.

Школа, построенная в рамках федеральной программы развития образования, рассчитана на 1000 мест. На ее строительство и оборудование было выделено 780 млн. рублей.

В нынешнем году в Ставропольском крае планируется начать строительство школы на тысячу мест в Михайловске.

В 2017 году в Ставропольском крае были построено три школы — в Пятигорске на 500 мест, в Ессентуках на 504 места и в селе Озек-Суат Нефтекумского района на 220 мест.

Таким образом, всего в общеобразовательных организациях края в прошлом году создано 2 тыс. 224 новых места.

  •  © img2.stavropolye.tv

  •  © usi26.ru
  •  © usi26.ru

2. 9 января в Армавире Краснодарского края ввели в эксплуатацию новую начальную школу на 400 учащихся. На ее строительство по федеральной программе было выделено 320 млн рублей.

  •  © regnum.ru

В трехэтажном здании школы № 9 разместятся 14 начальных классов, актовый и читальный залы, два спортивных зала и помещение для занятий ритмикой. Весь третий этаж отдан под кабинеты дополнительного образования, в одном из них — лаборатория робототехники. В холлах на этажах оборудованы игровые зоны, установлены шахматные доски. Есть процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты.

Построили корпус за восемь месяцев — стартовали работы в апреле, а 21 декабря строительство завершили. Открытие нового здания позволит всем ученикам школы учиться в первую смену.

По информации пресс-службы админирации Краснодарского края, около 30 лет школы в Армавире не строились. Проект реализован в рамках федеральной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

В 2017 году в регионе было возведено 8 школ, а до конца 2018 года планируется открыть еще 10 учебных заведений.

  •  © priazovka.ru
  •  © admkrai.krasnodar.ru
  •  © admkrai.krasnodar.ru
  •  © admkrai.krasnodar.ru

 http://usi26.ru/novosti/s...vnyj-otkrylas-shkola-n45/ 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/418437/

новая школа , Краснодарский край , Ставропольский край
  • Нет аватара ruan1d10t
    09.01.1818:34:24

    Здание очень приятное архитектурно, во всяком случае то крыло, что хорошо видно на фото. Водосточные трубы на тротуар это 18 век. Сток должен идти в ливневую канализацию, пусть даже с горем пополам по наружним трубам. А вообще в современных зданиях по внутренним делают.

    Отредактировано: ruan1d10t~20:51 09.01.18
    #994956
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      09.01.1819:14:04

      Ливневая канализация, говорите?    

      А у нас она где-то есть? Тем более в Армавире.

      #994968
      • Нет аватара Zemos
        09.01.1820:51:55

        В крупных везде. А вот в малых вы правы, далеко не всегда к сожалению

        #995011
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          09.01.1821:13:25

          В крупных везде.

          Если бы.    

          Даже если есть колодцы, то в основном они ведут в овраги внутри города или в речки за город. Без очистки.

          Очистка ливнестоков, тем более хорошая, наперечёт.

          #995019
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    09.01.1820:37:51

    •  © usi26.ru

    •  © usi26.ru

    •  © usi26.ru

    Школа в Ставрополе.

    #995006
  • Игорь Землянкин
    09.01.1820:59:06

    Солидная архитектура, как у дорогой частной школы. Молодцы архитекторы, полностью отошли от «штампов»! Ну, и «начинка» впечатляет.

    Отредактировано: Игорь Землянкин~21:04 09.01.18
    #995014
  • Alex63 Alex63
    09.01.1823:31:02

    Школа это круто.

    А вот сам микрорайон «Перспективный», это наглядное пособие, как нельзя строить жилье.

    #995076
    • Мария Демина
      09.01.1823:51:58

      Школа на 1000 мест и дети будут учиться в две смены — вот это вот впечатляет точно.

      #995083
      • Alex63 Alex63
        10.01.1800:55:24

        Ну эти никого не удивить.

        Вон в Кошелеве, в Самаре вроде на 1,5 тыс. мест школа.

        А район поприятнее.

        Отредактировано: Alex63~00:55 10.01.18
        #995097
        • Мария Демина
          10.01.1800:59:23

          Я о том, что школа сама по себе огромная, но потребность то видать еще больше — раз учиться детки будут в две смены. А так да, крутая школа — с двумя бассейнами и прочими возможностями. Я бы в такой и сама бы поучилась с удовольствием, жаль что возраст уже не тот.

          #995099
          • Alex63 Alex63
            10.01.1801:19:12

            И вновь мы возвращаемся к тому что район чрезмерно сильно застроен.

            Но школа радует. Подозреваю что строил ее город, а не застройщик.

            Но все же люблю я свою школу, которая расположена в самом центре Самары, в крутом историческом здании и насчитывает почти 200-летнюю историю.

            Отредактировано: Alex63~01:23 10.01.18
            #995101
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