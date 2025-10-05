В Адлерском районе Сочи открыли новую школу — второй корпус СОШ № 26.

Для 200 ребят из начальных классов здесь созданы все современные условия и для занятий, и для отдыха.

Новый объект возведен инвестором в микрорайоне Голубые Дали. Общая площадь здания — свыше 2 тысяч квадратных метров. В трех блоках размещены спортивный и актовый залы, а также столовая полного цикла. На прилегающей территории установлен игровой комплекс и организована территория для отдыха.

В День знаний в школе открыли и современный кабинет физики «Квант». Он оснащен передовым цифровым оборудованием, что позволит сделать уроки физики более наглядными, интерактивными и увлекательными, а подготовку к олимпиадам различного уровня — более результативной.