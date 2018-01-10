В Омской области запущены крупное картофелехранилище и животноводческий комплекс на 520 коров

1. Крупный комплекс по хранению и переработке овощей открылся в Омском районе

Осенью прошлого года в пос. Ачаирский Омского района Омской области фермеры братья Кныш запустили инвестпроект по хранению и переработке овощей стоимостью 80 млн рублей. Картофелехранилище находится в непосредственной близости к посевным площадям КФХ братьев Кныш. Это позволяет снизить затраты на транспортировку и сохранить качество закладываемого на хранение продукта, а это 5 тыс. тонн картофеля.

Микроклимат в помещении хранилища настраивается и отслеживается с персонального компьютера. Картофелехранилище оборудовано современными линиями по переработке клубней: мытье, чистка, упаковка в сетку, мешок или полипропиленовый пакет.

В 2018 году планируется дополнить линию по чистке и вакуумированию картофеля оборудованием по производству картофеля фри, картофельных долек, кубиков с дальнейшей глубокой заморозкой и упаковкой. Это уже совершенно другой уровень добавочной стоимости, другой уровень дохода. Важно то, что фермеры решились пойти на этот шаг — создать с нуля совершенно новый объект, закупив современные технологические линии по переработке сырья. Понятно, что фасованную продукцию торговые сети принимают на ура. Но необходимо проработать вопрос и о том, чтобы наши омские предприятия с качественной местной продукцией активнее принимали участие в конкурсах на поставку продовольствия в те же бюджетные учреждения. Это современное овощехранилище — один из пока немногих инфраструктурных объектов, способных выдержать качественную конкуренцию.

В прошлом году фермеры Алексей и Олег Кныши в полтора раза увеличили валовый сбор картофеля — с 3,7 до 5,6 тысячи тонн.

В планах фермеров — расширение производства по глубокой переработке овощной продукции за счет увеличения посевов моркови, свеклы, капусты, лука и наращивания мощности овощехранилища в 4 раза — до 20 тыс. тонн. Объем инвестиций в реализацию первой очереди данного объекта превысил 80 млн. рублей. Поддержка регионального правительства обеспечила крестьянско-фермерским хозяйствам братьев Кныш возврат затрат в виде субсидий в объеме 13 млн. рублей. С выходом нового объекта на проектную мощность в 20 тысяч тонн единовременного хранения продукции и ее переработки размер господдержки кратно возрастет.

Для региона, где только картофеля выращивают до 800 тыс. тонн в год, вопросы качественного хранения и дальнейшей переработки сельхозпродукции имеют принципиальное значение. А мы сегодня уже видим отдачу от реализации инвестиционного проекта в виде 22 созданных рабочих мест и двух миллионов налоговых отчислений в бюджет. Это пока не так много, но важнее видеть и понимать социальный и экономический эффект на перспективу. Ведь создание и развитие таких предприятий будет определять развитие отрасли и укрепление сельских поселений.

2. Молочный комплекс на 520 голов дойного стада запушен в Черлакском районе

Осенью прошлого года КФХ «Тритикум» запустило животноводческий комплекс на 520 коров молочного стада с системой беспривязного содержания и доильным залом по технологии «европараллель». Ранее предприятие Иртышского сельского поселения Черлакского района занималось лишь растениеводством, теперь глава КФХ Александр Левшунов осваивает разведение крупного рогатого скота.

Комплекс оснащён современной автоматизированной системой управления стадом, доения и кормления. Это позволяет повысить валовое производство молока, его качество и увеличить продуктивную жизнь коров. Оборудование обеспечивает раннюю диагностику проблем со здоровьем животных, дает возможность точно рассчитать рацион кормления, оценить продуктивность каждого животного за определенный период времени, максимально точно спланировать хозяйственную деятельность предприятия. Это позволило добиться роста объёма удоев до уровня — 6000 л молока в год. При правильном кормлении и соблюдении технологии содержания высокопродуктивные коровы способны давать гораздо больше. Таких хозяйств в регионе пока не наберётся и двух десятков.

«На ферме среднесуточные удои превышают 20 литров с коровы, и глава хозяйства не считает это пределом. Современный доильный зал, хорошее оборудование, современные условия содержания скота — за этим будущее. А задача государства — поддерживать такие предприятия, которые увеличивают поголовье, приобретают хорошие породы животных с высокой продуктивностью. Нужно создавать мотивации, чтобы аграрии стремились вкладывать в развитие своего производства, в достижение высоких экономических показателей», — отметил глава региона Александр Бурков.

Общая инвестиционная ёмкость проекта составила 120 млн. рублей, субсидия 38 млн. рублей.

На сегодняшний день новые объекты возводятся в Полтавском и Нововаршавском районах.

Первый комплекс на 600 голов КРС с доильным залом строится в СПК «Большевик» Полтавского района, второй на 720 голов в СПК «Ермак» Нововаршавского района. Объем инвестиций в объекты составит 440 млн. рублей.

Скоро начнётся строительство таких же комплексов в Азовском, Омском и Марьяновском районах.

По итогам 2017 году в Омской области было произведено 630 тысяч тонн молока, что более чем на 3% превышает показатель 2016 года.

Многие из хозяйств являются градообразующими для своих поселений. Есть примеры, когда представители аграрного бизнеса реализуют и социальные проекты: строят дома для своих работников, ремонтируют детские сады и дороги.