Обзор поставок транспорта в учебные учреждения страны за последние 2 месяца



Великосельской средней школе передан современный школьный автобус

© yarregion.ru

В обзор включены новости о поставках, ранее не опубликованные на сайте.

1. Новые школьные автобусы отправились в города и районы Приамурья

Благодаря пополнению парка медицинских автомобилей сократится время ожидания «скорой помощи». Для перевозки школьников в регион пришли 11 новых автобусов марки «ПАЗ».

Для комфортной перевозки детей в школы города Свободного, а также Завитинского, Ивановского, Мазановского, Октябрьского, Благовещенского, Свободненского и Серышевского районов сегодня отправились на место работы и школьные автобусы. Рассчитанные на 22-24 места авто марки ПАЗ пополнят парк техники, уже курсирующей не один год.

2. Школы Республики Коми получили к Новому Году новый автотранспорт

5 школьных автобусов приобретены за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы по обновлению транспортных средств для учреждений образования.

http://rkomi.ru/news/61045/

3. Новые автобусы переданы в школы Ивановской области

Вручение новых школьных автобусов образовательным учреждениям региона состоялось 9 января на базе Новоталицкой средней школы Ивановского района.

В муниципалитеты региона переданы шесть новых школьных автобусов.

http://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=11699

4. Сельские школы Адыгеи получили новые автобусы





© adygheya.ru

Одиннадцать микроавтобусов переданы в районы Адыгеи для обновления автопарка образовательных учреждений.

Новые автобусы, приобретенные на федеральные средства, будут перевозить школьников в Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Майкопском, Шовгеновском и Теучежском районах. Кроме того, за счет муниципальных средств в этом году было закуплено еще 7 автобусов. В следующем году планируется заменить 11 автобусов, срок выпуска которых превысил 10 лет.

http://www.adygheya.ru/pr...oluchili-novye-avtobusy-/

5. В Забайкальский край поступило 27 школьных автобусов





© xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai

21 ноября в торжественной церемонии передано муниципалитетам Забайкальского края 27 школьных автобусов.

http://www.забайка...ews/2016/11/21/43179.html

6. ЕАО ПОЛУЧИЛА ВОСЕМЬ НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ





© eao.ru

Транспортные средства переданы в муниципальные образования Ленинского, Облученского, Смидовичского и Октябрьского районов для замены школьных автобусов выпуска 2007 года и с целью улучшения организации перевозок школьников, сообщили в комитете образования ЕАО.

Восемь школьных автобусов российского производства поставлены в ЕАО обществом с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Холдинг» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2017 г. № 1921-р.

http://www.eao.ru/guberna...vykh-shkolnykh-avtobusov/

7. НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ ПОСТУПИЛИ В МАГАДАНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Для перевозки детей-инвалидов на Колыму был закуплена машина на базе Mercedes-Benz Sprinter CLASSIC CDI 311. В салоне семь комфортных сидений с подлокотниками для лиц с ограниченными возможностями. Есть еще два места для инвалидных кресел, и два места в кабине водителя.

Доступ в салон инвалида-колясочника осуществляется при помощи подъемника через правую боковую сдвижную дверь. В салоне предусмотрены крепления для инвалидных кресел, чтобы обеспечить повышенный уровень безопасности пассажиров. Имеется система ЭРА-глонасс, установлена мультимедийная система, цифровой тахограф.

Кроме того, по распоряжению Правительства РФ Магаданская область получила два 34-х местных школьных автобуса марки КАВЗ 4238-45 в «северном» исполнении. Их стоимость превышает 10,8 млн рублей.

Автобусы оснащены двойным остеклением салона, в них утеплены стены и потолок салона, усилена система отопления. Они оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами.

https://www.49gov.ru/pres...ases/index.php?id_4=31174

8. В Туву поступило 22 школьных автобуса

Снижение напряженности ситуации с перевозкой детей ожидается от поступления еще 22 школьных автобусов.

На этот раз, как и планировалось, этот транспорт направляется, в основном, в сельские школы. Поэтому сегодня ключи от автобусов марки ГАЗ и Форд-Транзит разной пассажирской вместимости вручены школам Ак-Довурака, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Овюрского, Пий-Хемского, Сут-Хольского, Тандинского кожуунов.

Свой долгожданный автотранспорт обретает Кызылская школа № 10, дети с ограниченными возможностями здоровья, смогут, наконец, безопасно доезжать до учебного заведения и домой, посещать развлекательные и познавательные мероприятия. Автобус школы № 8 г. Кызыла будет перевозить на занятия и обратно домой нуждающихся в этом учащихся по установленному маршруту и расписанию из района правобережных дачных обществ и новых застроенных районов Вавилинского затона.

http://gov.tuva.ru/press_...ter/news/transport/34216/

9. В Хакасии пополнился парк школьных автобусов

Новые автобусы отправятся в Хакасскую национальную гимназию-интернат им. Н.Ф. Катанова, Подсинскую школу Алтайского района, Кызласовскую школу Аскизского района, Черногорскую школу № 4, Копьёвскую школу Орджоникидзевского района, по два транспортных средства получили школы в Боградском и Усть-Абаканском районах, три — в Бейском. Также специальный автобус вручен школе по адаптивному спорту «Ирбис».

https://r-19.ru/news/poli...park-shkolnykh-avtobusov/

10. Ключи от новых школьных автобусов вручили в Республике Алтай

Республика Алтай из федерального центра получила десять новых школьных автобусов марки ПАЗ и марки Ford.

http://altai-republic.ru/..._lent/news-archive/22626/

11. ЧЕТЫРЕМ ШКОЛАМ УДМУРТИИ ПЕРЕДАНЫ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ, ЗАКУПЛЕННЫЕ ЗА СЧЁТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА



Четырем школам Удмуртии переданы школьные автобусы, закупленные за счёт республиканского бюджета

© udmurt.ru

Руководители образовательных учреждений Глазовского, Завьяловского, Малопургинского и Дебесского районов получили сегодня ключи от новой техники — микроавтобусов «Газель».

http://www.udmurt.ru/abou...o/news/?ELEMENT_ID=318395

12. Две школы Гусева получили новые автобусы

Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в администрации Гусевского городского округа.

Для приобретения транспорта для школ №№ 1 и 5 средства были выделены из областного и местного бюджетов.

Автобусы будут отвозить детей из близлежащих населенных пунктов к месту учёбы и обратно. Так, в школу № 1 — из посёлков Таманское, Двинское, Красногорское, Кубановка, Юдино и Очаково; а в школу № 5 — из посёлков Краснополье, Михайлово, Приозёрное, Фурманово и Поддубы. Всего в этих образовательных учреждениях обучаются более 1 900 человек.

Автобусы рассчитаны на 22 места каждый, оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС и отвечают всем современным требованиям подвоза детей.

https://gov39.ru/news/101/127308/

13. В Рязанскую область поступили новые школьные автобусы

20 декабря Губернатор Николай Любимов провел торжественную церемонию передачи новых школьных автобусов ряду районов Рязанской области.

На торжественной церемонии были переданы ключи от новых автобусов представителям муниципальных образований. Шесть автобусов марки ПАЗ, вмещающие 22 пассажира и четыре автобуса марки ГАЗ, вмещающие 11 человек поступят в школы Александро-Невского, Захаровского, Кораблинского, Милославского, Пронского, Рязанского, Ряжского, Сараевского, Сасовского и Ухоловского районов.

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/207172/

14. НОВЫЕ АВТОБУСЫ ПОЛУЧИЛИ ШКОЛЫ 22 РАЙОНОВ СТАВРОПОЛЬЯ

22 района Ставрополья получили 54 новых школьных автобуса.

Сейчас в крае к местам учебы осуществляется подвоз свыше 1,5 тысячи школьников из малых населенных пунктов. Используется около 500 автомобилей.

В то же время, в соответствии с требованиями безопасности, срок эксплуатации школьных автобусов не должен превышать 10 лет, поэтому парк этой техники на Ставрополье обновляется. С учетом врученных 25 декабря автобусов, в целом за 2016-2017 годы для ставропольских школ приобретено 174 машины.

http://www.stavregion.ru/...hkoly-22-rajonov-stavrop/

15. В канун Нового года Борковская школа получила подарок — современный автобус



В канун Нового года Борковская школа получила подарок – современный автобус

© yarregion.ru

В Ярославской области продолжается обновление парка школьных автобусов. Один из них в канун новогодних праздников передан Борковской школе Некоузского района. Это первая модель серии «Вектор Некст» в школьном исполнении, выпущенная Павловским автозаводом. И ее презентация состоялась именно в Ярославской области. Несколько недель назад такой же автобус был подарен Великосельской школе Гаврилов-Ямского района.

http://www.yarregion.ru/P...er/news.aspx?newsID=11159

16. Великосельской средней школе передан современный школьный автобус



Великосельской средней школе передан современный школьный автобус

© yarregion.ru

Сегодня Великосельской средней школе передан автобус серии «Вектор Некст» на 26 мест. Это стало возможным благодаря соглашению между Правительством Ярославской области и «Группой ГАЗ».

http://www.yarregion.ru/P...er/news.aspx?newsID=11059

17. Глубоковской основной общеобразовательной школе Петушинского района Владимирской области передали новый автобус

27 декабря вручили ключи от нового автобуса директору Глубоковской основной общеобразовательной школы Петушинского района Татьяне Двоеглазовой. С этим событием её также поздравили глава муниципального образования Виктор Шурыгин и глава районной администрации Сергей Великоцкий.

http://avo.ru/novosti/-/a…8cjldA_andOperator%3Dtrue

18. Во Владимирскую область поступили 7 новых школьных автобусов

Во Владимирскую область поступили 7 школьных автобусов, приобретенных за счет федерального бюджета в рамках распоряжения Правительства России от 06.09.2017 № 1921-р. Пять ПАЗов и два Форда вместимостью 22 человека каждый обновят парк школьных автобусов нашего региона.

http://avo.ru/novosti/-/a…8cjldA_andOperator%3Dtrue

19.В школы Костромской области отправлены три новых автобуса

В Костромской области продолжается работа по обновлению парка школьных автобусов. Сегодня новые транспортные средства были переданы представителям города Галича, Буйского и Костромского муниципальных районов.

http://www.adm44.ru/news/...63-9e34-761101cbc3eb.aspx

20. Школы республики Калмыкия получили новые автобусы

Сегодня прибыла первая партия автобусов для школ республики, приобретенная в рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ № 1921-р от 06 сентября 2017г .

Микроавтобусы Ford вместимостью 13-20 чел. получили КОУ РК «Элистинская коррекционная школа-интернат», Этнокультурная гимназия им. Зая-Пандиты, а также Городовиковский и Кетченеровский районы. Документы на автотранспорт директорам школ вручил Глава РК Алексей Орлов.

http://kalmregion.ru/novo...oluchili-novye-avtobusy2/

21. Десять автобусов переданы школам республики Северная Осетия

Десять автобусов переданы школам республики. Северная Осетия в числе 77 российских регионов, стала получателем новых автотранспортных средств, предназначенных для подвоза школьников в общеобразовательные учреждения Алагирского, Пригородного, Моздокского и Кировского районов, а также в организации, подведомственные министерству образования республики.

http://alania.gov.ru/news/5341

22. 27 новых школьных автобусов поступили в Чувашскую Республику

27 новых школьных автобусов поступили в Чувашскую Республику (в распоряжение Правительства РФ от 6 сентября 2017 года № 1921-р), в том числе 12 автобусов марки Ford, 5 автобусов марки ПАЗ, 9 автобусов марки ГАЗ и 1 автобус марки ВОЛГАБАС.

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики были закуплены 7 автобусов марки ГАЗ и 1 автобус для перевозки детей с ограниченными физическими возможностями здоровья марки Mercedes.

http://gov.cap.ru/Info.as...&type=news&page=5&size=20

Детско-юношеской спортивной школе города Шумерля Чувашской республики вручили новый микроавтобус

Ранее, юные шумерлинские спортсмены до места проведения соревнований добирались на ГАЗеле, которая уже превысила нормативные сроки эксплуатации. К тому же, небольшое количество сидячих мест не позволяло всей, к примеру, футбольной команде, разместиться в ней. Ситуация кардинально поменялась после приобретения современного микроавтобуса, имеющего 19 пассажирских сидений, оснащенного необходимой системой безопасности.

http://gov.cap.ru/Info.as...type=news&page=39&size=20

«ГРУППА ГАЗ» И МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ ПОДАРИЛИ АВТОБУС САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ДВОРЦУ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ



«Группа ГАЗ» и Министерство транспорта РФ подарили автобус Санкт-Петербургскому Дворцу творчества юных

© gazgroup.ru

«Группа ГАЗ» совместно с Министерством транспорта Российской Федерации сделали подарок к Новому году Санкт-Петербургскому городскому Дворцу творчества юных — автобус «Вектор NEXT».

http://gazgroup.ru/media/...u-dvortsu-tvorchestva-yu/

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Учреждения культуры Ростовской области получили библиобусы, автобусы и грузовик

22 декабря, ключи от новых транспортных средств получили представители учреждений культуры Ростовской области.

Кроме того, с целью организации выездных творческих лабораторий, мастер-классов, обучающих семинаров приобретен комфортабельный автобус Областному дому народного творчества, на что потрачено из областной казны почти 22 млн рублей.

Также комфортабельный автобус и грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки концертных костюмов, музыкальных инструментов при осуществлении гастрольной деятельности, получил государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. На приобретение данных машин выделено 27,5 млн рублей.

http://www.donland.ru/new...18&mid=83793&itemId=81412

Пост был сделан с содействием блогера Human RS