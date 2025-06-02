Обзор: В мае 2025 года в России были открыты 17 новых производств

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В мае 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 17 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

Цех по обогащению кварца запустили в Первоуральске

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Предприятие «Центрально-Уральское» открыло в Первоуральске новый цех по обогащению кварца. На площадке будут выпускать кварцевую крошку, концентрат и пудру (маршалит), сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Начальная производственная линия может выпускать 50 тыс. тонн продукции в год

Объем инвестиций в проект составил 130 млн рублей.

В Брянске запущено единственное в России серийное производство асфальтоукладчиков

Брянское научно-производственное объединение «Группа компаний машиностроения и приборостроения» (ГКМП) открыло новый цех и наладило серийный выпуск колесных и гусеничных асфальтоукладчиков под брендом «Десна». Это единственное в России и ЕАЭС производство такого масштаба, работающее преимущественно на отечественных комплектующих — уровень локализации достигает 90%.

На создание цеха было направлено 281 млн рублей, включая 180 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) и 20 млн рублей от Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области в рамках программы «Проекты развития»

В Челябинской области запустили третий завод по производству микрокальцита

Один из крупнейших в стране производителей высококачественных минеральных наполнителей — компания «РИФ-Микромрамор» запустил в поселке Субутак Челябинской области третий завод по производству наполнителей из молотого мрамора. Общий бюджет проекта превышает 480 миллионов рублей, из них 180 миллионов — средства льготного займа федерального Фонда развития промышленности и ФРП Челябинской области по программе «Комплектующие изделия».

В Томске открыли первое в России производство электролита для суперконденсаторов

Новое предприятие по выпуску российского электролита позволит укрепить технологическую независимость страны в сфере энергетики, электроники и транспорта. Отечественные суперконденсаторы на основе этого компонента могут применяться в традиционной и возобновляемой энергетике, электронных устройствах, а также в мощных аккумуляторных системах для транспорта, сообщает пресс-служба ФПИ.

На заводе «Нарзан» запущена новая линия розлива воды

На заводе «Нарзан» торжественно запустили в эксплуатацию новую высокотехнологичную линию розлива минеральной воды в пластиковые бутылки. Производительность оборудования достигает 12 тысяч бутылок в час при использовании тары объемом 1,5 литра. Линия предназначена для розлива как газированной, так и негазированной минеральной воды, а также безалкогольных напитков в емкости объемом от 0,5 до 1,5 литра. Ввод новой линии позволит увеличить количество рабочих мест на предприятии на 15%.

Производственная линия создана с использованием российских комплектующих — основные технические компоненты произведены на Кропоткинском заводе МИССП в Краснодарском крае.

В Адыгее открыт новый завод по производству гофропродукции

в Майкопе открылся второй завод ООО «Картонара»

Новое производство расположено рядом с действующим заводом «Картонтара» в Майкопе.

Мощность предприятия составляет до 150 млн кв. м гофропродукции в год.

На новом заводе будет создано до 120 новых рабочих мест.

Объём инвестиций в проект составил 3,5 млрд руб.

«Урал» построил новый завод для производства грузовиков следующего поколения

Автозавод «Урал» 23 мая открыл свой новый автосборочный корпус в Миассе Челябинской области — он расположен в непосредственной близости от основных мощностей компании и рассчитан на выпуск 5500 грузовиков в год.

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Это важное событие не только в жизни автозавода, но и в жизни всей отечественной автомобильной промышленности. Новый автосборочный корпус был построен в кратчайшие сроки — менее чем за два года. Уникальность объекта в том, что он спроектирован, включая все технологические цепочки, российскими специалистами и оснащен большей частью отечественным технологическим оборудованием последнего поколения, в числе которого: роботизированные комплексы, AGV-тележки, интеллектуальный инструмент, единственный в России роботизированный склад-мезонин. Цифровизация сборочного корпуса максимально приближена к Индустрии 4.0.

«Щёлково Агрохим» запустила новое производство удобрений

Компания «Щёлково Агрохим» ввела в эксплуатацию новый автоматизированный цех по производству жидких удобрений и биостимуляторов в Московской области.

Производственная площадка площадью 2000 кв. метров сможет выпускать до 15 тысяч тонн продукции в год. В новом цехе будут производиться концентрированные удобрения серии «Ультрамаг», биостимуляторы роста растений «Биостим» и органоминеральные удобрения на основе гуминовых кислот.

Общий объем инвестиций в проект составил 400 млн рублей.

На ООО «Азот-2» состоялся торжественный запуск производства углекислоты

Новое производство стало одним из первых инвестиционных проектов, реализованных на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кузбасс». Строительство объекта стартовало в конце 2023 года. Сегодня на ООО «Азот-2» запустили в работу установку по производству жидкой углекислоты мощностью 50 тысяч тонн в год.

Трудиться на нем будут 42 специалиста. Важна экологическая составляющая проекта — жидкую углекислоту будут вырабатывать из углекислого газа, который в большом объеме на «Азоте» получается при производстве аммиака. По сути, из выбросов будут получать полезный продукт, востребованный в пищевой промышленности, в медицине, в сельском хозяйстве и других сферах.

В новое для региона производство инвестировано 900 млн рублей.

В Ленинградской области запустили производство электронных устройств

В Ломоносовском районе Ленинградской области запустили первую очередь производства электронной продукции. Здесь налажен выпуск систем молниезащиты, устройств от перенапряжений, промышленной автоматики и уникальных для 47 региона оксидно-цинковых варисторов.

В Лахденкюля заработал завод фахверковых домов

В поселке Лахденкюля Сортавальского округа Карелии открылся новый завод по производству деревянных домокомплектов. Предприятие оснащено современной производственной линией, позволяющей выпускать домокомплекты высокой готовности по фахверковой технологии. В рамках государственной поддержки компания получила льготный заем на оборудование и частичную компенсацию строительных затрат.

Инвестиционный проект стоимостью 200 млн рублей реализован при поддержке Правительства Республики и Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба Главы Республики Карелия.

В Кузбассе завершили строительство экологической «Эйфелевой башни» ЕВРАЗа

Высота — 150 метров, 18 ярусов и почти 3000 тонн металлоконструкций — таков масштаб нового комплекса серогазоочистки на ЕВРАЗ ЗСМК. Сооружение поражает не только размерами, но и уникальной для России конструкцией, способной выдержать даже 8-балльное землетрясение.

Главная задача объекта — очистка дымовых газов. Благодаря новой установке выбросы диоксида серы сократятся на 70%, что значительно улучшит экологическую ситуацию в Новокузнецке, сообщает пресс-служба Евраза

Инвестиции в проект составили 21 млрд рублей. Это лишь часть масштабной экологической программы комбината.

1,1 млрд рублей в развитие: на УАЗе стартовал масштабный проект новой прессовой линии

На УАЗе стартовало строительство новой прессовой линии — одного из крупнейших проектов предприятия за последние годы. Линия предназначена для производства кузовных деталей автомобилей Sollers (пикапов и перспективного внедорожника), а также для моделей УАЗ, сообщает пресс-служба предприятия в своем телеграмм канале.

Общие инвестиции в проект составят 1,1 млрд рублей, включая 0,8 млрд рублей, которые будут предоставлены Фондом развития промышленности в форме займа.

«Урал» запустил новые участки производства деталей для мостов при поддержке ФРП

АО «Автомобильный завод «Урал» в Миассе (Челябинская область) запустил два новых производственных участка по выпуску комплектующих для ведущих мостов грузовых автомобилей. На этих площадках будут изготавливать тормозные барабаны, ступицы, чашки и цапфы.

Развитие собственного производства мостовых деталей стало возможным благодаря льготным займам Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 7 млрд рублей.

В Нижегородской области запущена переработка льна и конопли

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В г. Пильна Нижегородской области запущено в опытно-промышленную эксплуатацию предприятие по переработки льна и конопли.

При выходе на проектные мощности завод сможет перерабатывать до 20 тысяч тонн технической конопли и льна в год.

В создание и запуск предприятия инвестировано 1,2 млрд рублей, создано 50 рабочих мест.

Новое производство по переработке пластика запущено в Алтайском крае

Алтайская компания «Моквин» запустила цех по переработке вторичного пластика в гранулу.

Мощность предприятия составляет 20 тонн полимерной гранулы в сутки.

Полученные в результате переработки полимерные гранулы, внешне похожие на зерна чечевицы, скупают производители пластмассовых изделий.

В переработке вторсырья занято 112 человек, а общая численность сотрудников компании — 160. Производственный процесс идет круглосуточно.

Крупным поставщиком этого вторсырья являются алтайские фермеры. Они сдают на переработку канистры и мягкие контейнеры — большие прочные мешки.

ГК «Талина» запускает новое производство замороженных полуфабрикатов в Мордовии

Группа компаний «Талина» продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы в Республике Мордовия. В рамках освоения Рузаевского инвестиционного кластера компания планирует открыть завод по производству замороженных полуфабрикатов, что позволит создать 600 рабочих мест в республике.

В настоящее время на производственной площадке в тестовом режиме запущена линия по производству пельменей мощностью 4 тонны готовой продукции в час, завершаются пуско-наладочные работы. Кроме того, планируется выпуск блинов до 11 000 штук в час и чебуреков — до 1 800 кг в час.

Инвестиции в строительство и оснащение составят около 3 млрд рублей.

Итого за май 2025 года открыто 17 производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 39,2 млрд рублей

— из них 6 крупных производства с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 36,8 млрд рублей)

— по 5 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 4

— Электроника — 2

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 3

— Легкая промышленность — 3

— Пищевая промышленность — 2

— Другое — 3

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 17

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