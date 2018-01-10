Обзор поставок транспорта подразделениям МЧС за последние два месяца

В обзор включены новости о поставках, ранее не опубликованные на сайте.

1. Новую современную технику получили приморские спасатели



Новую современную технику получили приморские спасатели

© primorsky.ru

Современная спасательная техника поступила в распоряжение учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС. Она закуплена на средства регионального бюджета.

Как сообщил и.о. директора департамента гражданской защиты, техника приобретена по дополнительной программе, после анализа опыта ликвидации наводнения в августе этого года. На её приобретение из краевого бюджета направлено 28 миллионов рублей.

На вооружение спасателей поступили две насосно-рукавные машины, которые могут применяться для откачки воды из подтопленных социальных объектов и жилых домов. Как отметил директор ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС Юрий Журавель, эта модель машин — самая современная и мощная из всех, которые существуют сегодня на рынке. Также среди новой техники — два автомобиля-«вахтовки» на базе КАМАЗа, которые будут применяться для эвакуации людей из зон ЧС.

http://www.primorsky.ru/news/137804/

2. В Улан-Удэ состоялась передача пожарных автомобилей в районы Бурятии





© egov-buryatia.ru

На площади Советов Улан-Удэ 9 ноября состоялась торжественная церемония передачи новых пожарных автомобилей в районы республики. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Петр Мордовской.

Пять пожарных автомобилей АЦ-40 на базе «Урала» поступили в республику в целях укрепления материальной базы отрядов государственной противопожарной службы Республики Бурятия. Общая стоимость техники составляет 27 миллионов рублей.

http://egov-buryatia.ru/i...e7b554988d0b32386a9560dba

3. Новую специальную технику получили сегодня в Липецкой области начальники пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы.



Спасатели будут работать на новой спецтехнике

© admlip.ru

Новую специальную технику получили сегодня в торжественной обстановке на площади Ленина-Соборной областного центра начальники пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы. Это пожарные автомобили, квадроциклы и беспилотные летательные аппараты.

http://www.admlip.ru/news...novoy_spetstekhnike_2512/

4. Курские пожарные-спасатели получили новую технику

На вооружение огнеборцев 1-й пожарной части поступила новая техника — уникальный мобильный спасательный комплекс, каких в России всего три.

Комплекс состоит из автомобиля на базе «Камаз» с прицепом, который укомплектован всем необходимым спасательным оборудованием и техникой для работы в автономных условиях.

— В состав спасательного комплекса включено два пожарных спасательных мотоцикла, оборудованных снаряжением для оказания помощи населению и проведения аварийно-спасательных работ, — говорит начальник 1-й СПСЧ Александр Вялых. — Эти мотоциклы предназначены для реагирования на дорожно-транспортные происшествия в условиях заторов.

Каждый мотоцикл оборудован спасательным инструментом российского производства: огородительные конусы, гидравлические ножницы, аптечка, огнетушители. Кроме того, на каждом расположены ранцевые огнетушители с функцией подачи не только воды, но и специальных огнетушащих веществ. Гидравлический инструмент работает от аккумуляторных батарей. Для его подзарядки в мобильном комплексе предусмотрен генератор и запас жидкого топлива для обеспечения его бесперебойной работы в течение полутора суток.

В состав мобильного комплекса входит также мобильная техника повышенной проходимости — квадрацикл. Его можно применять для оказания помощи в зимний период. Он снабжен дополнительным спасательным инструментом.

Вся техника оборудована навигаторами, специальными световыми и звуковыми устройствами и станциями радиосвязи.

http://adm.rkursk.ru/inde...d=74211&page=17&year=2017

5. Татарстанским спасателям вручили ключи от новой спецтехники

Ключи от 20 новых единиц основной и вспомогательной пожарно-спасательной техники вручил сегодня татарстанским спасателям.

Всего в этом году для нужд пожарно-спасательных и спасательных подразделений республики приобретено 28 единиц спецтехники. На эти цели выделено 177 млн рублей, из которых более 42 млн рублей — из бюджета Татарстана.

http://prav.tatarstan.ru/...ndex.htm/news/1082012.htm

Пост был сделан с содействием блогера Human RS